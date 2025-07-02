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В День ветеранов боевых действий в Большеглушицком районе открыли два памятника воинам спецоперации

2 июля 2025 14:29
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Скульптуры солдат, символизирующие бессмертный подвиг и доблесть героев, станут для местных жителей напоминанием о земляках, которые не вернулись из боя. 

Церемонии открытия памятников воинам специальной военной операции состоялись в парке Победы села Большая Глушица и в поселке Южный Большеглушицкого района. Скульптуры солдат, символизирующие бессмертный подвиг и доблесть героев, станут для местных жителей напоминанием о земляках, которые не вернулись из боя. 

В ходе мероприятия два героя – Андрей Ивлев, Евгений Абдуллаев – за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, посмертно были награждены орденом Мужества. Также медалью за спасение погибавших награжден Сергей Губанов (посмертно). Награды вручены жене и родителям.
 

«В день ветеранов боевых действий в знак глубокого уважения к россиянам, исполнявшим и исполняющим служебный долг, преклоняясь перед теми, кто, рискуя жизнью, защищал интересы нашей Родины. В разное время вы и ваши боевые товарищи участвовали в военных операциях, проявляли мужество и стойкость. У вас выросла достойная смена. Военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Они вершат историю на наших глазах. Все они герои. Мы искренне гордимся ими», - отметил глава района Валерий Анцинов. 

В церемонии открытия памятника в поселке Южный приняли участие глава поселка Сергей Шикунов, местные жители, участники спецоперации Хаснулла Абдулганеев и Артур Губайдуллин, жёны и матери героев. 

Артур Губайдуллин также участник второго потока программы «Школа героев», которая инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской - «Время героев».  

«Считаю очень важным чтить память о тех, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину. И рад, что этот проект объединил всех неравнодушных жителей моего родного поселка, многие внесли свою лепту в создание памятника. Теперь у нас появилось еще одно святое место, напоминающее о наших героях», - отметил Артур.  

В планах администрации поселка Южный – установить у постамента таблички, на которых будут выбиты фамилии участников специальной военной операции и тех, кто погиб в ходе выполнения воинского долга. 

 

Фото:   Олег Журавлев, Артур Губайдуллин

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