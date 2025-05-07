В День Великой Победы телебашня в Самаре засверкает калейдоскопом огней

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9 мая телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» в административном центре региона включит архитектурно-художественную подсветку в честь 80-й годовщины Великой Победы.

На фасаде самарской телебашни будут чередоваться юбилейный логотип 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, знаки Победы, георгиевская ленточка, надписи "Мы помним 1941-1945", "День Победы".

Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик в поддержку Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Тематические световые шоу также пройдут на башнях и мачтах Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Волгограда, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кирова, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Назрани, Нальчика, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Петрозаводска, Рязани, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Челябинска, Улан-Удэ, Уфы, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов страны.