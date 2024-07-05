В День семьи, любви и верности телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями

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8 июля филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Дня семьи, любви и верности.

На телебашне появится эмблема праздника с надписью: "День семьи, любви и верности 8 июля!", ромашки и сердечки - символы семьи, любви и верности.

Подсветка главной телебашни самарского региона будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.

В световом параде также примут участие башни и мачты РТРС в Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Кызыле, Магаса, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Ростове на Дону, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Туле, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах нашей страны.