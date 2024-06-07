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В День России в Самаре пройдет семейный, музыкальный фестиваль бега «Королева спорта»
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В День России в Самаре пройдет семейный, музыкальный фестиваль бега «Королева спорта»

7 июня 2024 19:04
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Традиционно в нем могут принять участие все желающие.

12 июня 2024 года, в День России, в областной столице состоится семейный, музыкальный фестиваль бега «Королева спорта». Традиционно в нем могут принять участие все желающие. Фестиваль посвящён легкой атлетике, приветствуется участие как опытных, так и начинающих спортсменов, независимо от пола и возраста.

Старт и финиш – на второй очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСК ВВС. Торжественное открытие фестиваля - в 07:30.

Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на дистанциях:

- Самарская Миля 1586 метров (с 7 лет);

- Детский забег 300 м (дети от 1 года до 4 в сопровождении родителей);

- Детский забег 600 м (дети от 5 лет до 10 лет включительно);

- Корпоративный забег 5*3 км (команда из 5-и человек, с 11 лет);

- 3 км личный зачет (возраст участников с 11 лет);

- 5 км (возраст участников с 11 лет);

- 5 км костюмированный забег (забег в различных костюмах);

- 10 км (возраст участников с 14 лет);

- 21 км (возраст участников с 16 лет);

- Эстафета «Мама, Папа, Я - Спортивная семья» (3 человека в команде, родители с детьми от 1 до 10 лет включительно).

Северная ходьба:

- Северная ходьба 3 км (возраст участников с 11 лет);

- Северная ходьба 10 км (возраст участников с 14 лет).

Зарегистрироваться для участия в семейном, музыкальном фестивале бега «Королева спорта» можно на официальном сайте https://russiarunning.com/. Каждому участнику будет вручен стартовый пакет с индивидуальным номером, электронный чип для определения результата. Получить стартовый пакет можно 10 и 11 июня в ТЦ «Космопорт» (1 этаж, магазин «Спортмастер»). В день старта получение стартового пакета возможно только иногородним участникам.

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места на всех дистанциях в абсолютном зачёте будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней, а также подарками и призами от партнеров и спонсоров соревнования. На финише всем участникам, кроме «Самарской мили», завершившим свою дистанцию будут вручены уникальные коллекционные медали с символом города.

Также 12 июня в 13:00 на II-ой очереди набережной реки Волга, площадке около бассейна ЦСКА ВВС состоится Эстафета «ИГРЫ ГТО», в которой команды на скорость выполнят упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», направленные на проявление силы, скорости и выносливости. Эстафета проводится в 3-х лигах: «Элита», «Любители», «Первая попытка». Она состоит из отборочного и финального туров. В финальный тур выходят по 4 команды из каждой лиги. Победители и призёры Эстафеты награждаются кубками, медалями, дипломами и призами. Регистрация для участия в Эстафете пройдет с 12:00 до 13:00 на площадке около бассейна ЦСКА ВВС.

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Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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