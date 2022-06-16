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В День памяти и скорби в Самаре пройдут памятные мероприятия

16 июня 2022 12:28
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В День памяти и скорби в Самаре пройдут памятные мероприятия

В ночь на 22 июня Самарская область примет участие в международной акции «Огненные картины войны». На площади Куйбышева создадут изображение штурмовика Ил-2 из более 30 тысяч свечей. 
 
Самара также присоединится к всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». 
 
В 04:00 22 июня можно будет зажечь «Свечу памяти» у горельефа «Скорбящей Матери-Родины. 
 
С 9:00 до 21:00 22 июня на площади Славы пройдет акция «Перекличка Постов № 1 – Этих дней не смолкнет слава». 
 
Активисты самарского отделения «Поисковое движение России» организуют работу общественной приемной. 
 
С 14:00 до 18:00 18 июня в парке Победы бойцы самарского поискового движения проведут для горожан тематическую акцию «Школа молодого поисковика». 
Воспитанники Российского движения школьников примут участие в общероссийских акциях «Вечерний костёр», флешмобе «Письма, опалённые войной» и «Венок памяти». 

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