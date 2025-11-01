В День народного единства филиал Российского общества «Знание» в Самарской области организует масштабную просветительскую программу 

245

4 ноября, в День народного единства, филиал Российского общества «Знание» в Самарской области проведет серию лекций и встреч с выдающимися лекторами. Мероприятия пройдут в рамках народного фестиваля традиций «Русский характер» в Струковском саду (Самара, ул. Красноармейская, 2а) и будут посвящены богатому культурно-историческому наследию и единству многообразия народов России. 12+

Особый акцент в программе будет сделан на патриотическом воспитании и исторической памяти. Так, на площадке общества «Знание» запланирована встреча с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко. Эта встреча – уникальная возможность лично пообщаться с человеком-легендой, чья жизнь олицетворяет мощь и единство нашей страны.

Все желающие смогут стать участниками специальной викторины от общества «Знание», посвященной истории легендарного «Самарского знамени» – символа доблести и солидарности.

С лекциями выступят эксперты в области права, истории и педагогики. Утренний блок откроет Елена Новопавловская, доцент, кандидат юридических наук, с темой «Сила в многообразии: языки и традиции разных народов России». Кандидат исторических наук Анастасия Гулина, также представит экспертный анализ этой актуальной темы.

Во второй половине дня перед аудиторией выступит Дина Шустова, советник директора по воспитанию, финалист конкурса «Лидеры России». В своей лекции «Культурный код народов России» она раскроет основы общероссийской идентичности, формируемой на стыке уникальных культур и традиций.

Российское общество «Знание» приглашает жителей и гостей Самары присоединиться к просветительским мероприятиям, посвященным культурному многообразию нашей страны.