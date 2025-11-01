В День народного единства филиал Российского общества «Знание» в Самарской области организует масштабную просветительскую программу 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
0.48
EUR 93.39
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В День народного единства филиал Российского общества «Знание» в Самарской области организует масштабную просветительскую программу 

1 ноября 2025 13:43
245
Мероприятия пройдут в Струковском саду и будут посвящены богатому культурно-историческому наследию и единству многообразия народов России.

4 ноября, в День народного единства, филиал Российского общества «Знание» в Самарской области  проведет серию лекций и встреч с выдающимися лекторами. Мероприятия пройдут в рамках народного фестиваля традиций «Русский характер» в Струковском саду (Самара, ул. Красноармейская, 2а) и будут посвящены богатому культурно-историческому наследию и единству многообразия народов России.  12+

Особый акцент в программе будет сделан на патриотическом воспитании и исторической памяти. Так, на площадке общества «Знание» запланирована встреча с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко. Эта встреча – уникальная возможность лично пообщаться с человеком-легендой, чья жизнь олицетворяет мощь и  единство нашей страны.

Все желающие смогут стать участниками специальной викторины от общества «Знание», посвященной истории легендарного «Самарского знамени» – символа доблести и солидарности. 

С лекциями выступят эксперты в области права, истории и педагогики. Утренний блок откроет Елена Новопавловская, доцент, кандидат юридических наук, с темой «Сила в многообразии: языки и традиции разных народов России». Кандидат исторических наук Анастасия Гулина, также представит экспертный анализ этой актуальной темы. 

Во второй половине дня перед аудиторией выступит Дина Шустова, советник директора по воспитанию, финалист конкурса «Лидеры России». В своей лекции «Культурный код народов России» она раскроет основы общероссийской идентичности, формируемой на стыке уникальных культур и традиций.

Российское общество «Знание» приглашает жителей и гостей Самары присоединиться к просветительским мероприятиям, посвященным культурному многообразию нашей страны. 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полтора века на страже здоровья. 
01 ноября 2025, 16:17
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
Полтора века на страже здоровья.  Здравоохранение
96
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
01 ноября 2025, 15:39
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме. Общество
134
Самые знаменитые блюда из произведений различных авторов были представлены на мероприятии.
01 ноября 2025, 15:29
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
Самые знаменитые блюда из произведений различных авторов были представлены на мероприятии. Общество
125
В центре внимания
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
364
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
615
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
585
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
507
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
960
Весь список