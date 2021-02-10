В День дипломата сотрудники департамента внешних связей СО встретились со студентами-международниками

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10 февраля 2021 года, в День дипломатического работника, сотрудники департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области провели встречу со студентами 3 и 4 курса Самарского национального исследовательского университета, изучающими международные отношения.

В ней приняли участие руководитель департамента Вера Щербачёва, представитель МИД России в г. Самаре Алексей Чупахин и руководитель департамента инвестиционной‚ инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов. К беседе в режиме онлайн присоединился зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин.

«Дипломат - прежде всего, патриот. Честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей - его отличительные черты. Во все времена дипломаты с честью служили Отчизне, выполняя свой долг перед ней, в том числе и с оружием в руках», - обратился к студентам Фарит Мухаметшин. Сенатор от Самарской области поздравил будущих коллег и пожелал им успехов в выбранной специальности.

Говоря о новых вызовах, которые сегодня стоят перед дипломатической службой, Алексей Чупахин подчеркнул: «Россия в последние годы занимает одно из ведущих положений на мировой арене, и я уверен, что и в дальнейшем дипломаты, не щадя своих сил, будут продолжать работу по укреплению нашей страны на международном уровне».

О том, какие направления международного и межрегионального сотрудничества развивает сейчас Самарская область, рассказала Вера Щербачева. Помимо стран СНГ, это страны Евросоюза – Венгрия, Франция, Германия, Словения, а также страны Латинской Америки и Азии. Руководитель департамента предложила студентам-международникам подключиться к этой работе: «Вы все специализируетесь на определённом направлении, и мы предлагаем вам рассказать о своём видении развития внешнеэкономических и международных отношений нашего региона».

Лучшие проекты станут не только победителями конкурса департамента внешних связей, но и, возможно, будут реализованы на практике, передает пресс-служба облправительства.