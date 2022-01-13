В четырех самарских храмах собираются сделать купели на Крещение

На Крещение у жителей Самары будет возможность посетить купели при храмах. Власти рассматривают следующие:
На Волге собираются сделать только одну купель — под Полевым спуском. Работы уже начались.
— Предусмотрены вырубка проруби, которую по традиции украсят елками и огородят, устройство деревянного настила, трапа для схода в воду, установка раздевалок, пунктов обогрева, палаток для того, чтобы желающие могли выпить горячего чая. В шаговой доступности будут находиться спасатели, машины скорой помощи, пожарной охраны, полиции. Департамент транспорта рассматривает вопрос о возможности усиления работы общественного транспорта, следующего в районе Полевого спуска, — рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.
По его словам, участникам крещенских купаний придется соблюдать коронавирусные правила, пишет 63.ру.
— Планируется, что люди смогут по одному заходить в раздевалку, затем окунаться в купель. Во время ожидания своей очереди обязательно соблюдение социального дистанцирования. Маски также помогут минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, — добавил чиновник.
Абсолютными противопоказаниями для купания в ледяной воде являются заболевания почек, сердечно-сосудистой, бронхолегочной системы, беременность, детский возраст. Медики считают, что любое, даже самое легкое, недомогание должно стать причиной отказа от купания в проруби.
В других местах купание в прорубях запрещено. В некоторых прибрежных локациях при неустойчивых погодных условиях лед может быть хрупким.
Не исключено, что при неблагоприятной погоде запретят работу купели и на Полевом спуске. ГУ МЧС России по Самарской области еще не дало свои рекомендации по поводу проведения купаний.
На Крещение у жителей Самары будет возможность посетить купели при храмах. Власти рассматривают следующие: