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В четырех самарских храмах собираются сделать купели на Крещение

13 января 2022 11:46
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В четырех самарских храмах собираются сделать купели на Крещение

На Крещение у жителей Самары будет возможность посетить купели при храмах. Власти рассматривают следующие:

  • храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (улица Советской Армии, 251б);
  • храм в честь Казанской иконы Божией Матери (улица Коммунистическая, 1);
  • храм в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (улица Черемшанская, 244а);
  • храм во имя Архистратига Михаила (улица Новогородская, 1).

На Волге собираются сделать только одну купель — под Полевым спуском. Работы уже начались.

— Предусмотрены вырубка проруби, которую по традиции украсят елками и огородят, устройство деревянного настила, трапа для схода в воду, установка раздевалок, пунктов обогрева, палаток для того, чтобы желающие могли выпить горячего чая. В шаговой доступности будут находиться спасатели, машины скорой помощи, пожарной охраны, полиции. Департамент транспорта рассматривает вопрос о возможности усиления работы общественного транспорта, следующего в районе Полевого спуска, — рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

По его словам, участникам крещенских купаний придется соблюдать коронавирусные правила, пишет 63.ру.

— Планируется, что люди смогут по одному заходить в раздевалку, затем окунаться в купель. Во время ожидания своей очереди обязательно соблюдение социального дистанцирования. Маски также помогут минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, — добавил чиновник.

Абсолютными противопоказаниями для купания в ледяной воде являются заболевания почек, сердечно-сосудистой, бронхолегочной системы, беременность, детский возраст. Медики считают, что любое, даже самое легкое, недомогание должно стать причиной отказа от купания в проруби.

В других местах купание в прорубях запрещено. В некоторых прибрежных локациях при неустойчивых погодных условиях лед может быть хрупким.

Не исключено, что при неблагоприятной погоде запретят работу купели и на Полевом спуске. ГУ МЧС России по Самарской области еще не дало свои рекомендации по поводу проведения купаний.

На Крещение у жителей Самары будет возможность посетить купели при храмах. Власти рассматривают следующие:

  • храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (улица Советской Армии, 251б);
  • храм в честь Казанской иконы Божией Матери (улица Коммунистическая, 1);
  • храм в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (улица Черемшанская, 244а);
  • храм во имя Архистратига Михаила (улица Новогородская, 1).

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