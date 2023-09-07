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В четверг, 7 сентября, в Тольятти состоялся музыкальный фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" (0+). Главная сцена и интерактивные площадки разместились в парковом комплексе истории техники имени Константина Сахарова, сообщает sovainfo.ru.

Фестиваль был основан в прошлом году. В 2023-м "Русское лето" расширило географию с 19 до 26 городов в шести федеральных округах страны. И впервые был проведен на территории Самарской области. Мероприятия прошли в парковом комплексе истории техники имени Константина Сахарова в Тольятти.



Участников и гостей фестиваля приветствовал губернатор Дмитрий Азаров. Вместе с ним к публике обратились родные Героя России, тольяттинца Виталия Красного - мать Светлана Васильевна и супруга Наталья Александровна.

- Большая честь стоять на одной сцене с главными женщинами, вдохновляющими нашего героя Виталия Красного. Как былинный русский богатырь, он бьет врага и отстаивает мирное небо над нашей Самарской землей. Низкий поклон матери за такого сына нашей великой России и, конечно, супруге за то, что она поддерживает и вдохновляет его. Рад, что они сегодня здесь с нами, чтобы выразить солидарность, получить вашу поддержку, - сказал Дмитрий Азаров.

Мать героя поблагодарила всех, кто оказывает поддержку бойцам. К ее словам присоединилась и супруга Виталия.



Дмитрий Азаров отметил, что на Виталия Красного сегодня равняется целое поколение россиян.

- Он знает, что защищает - свою семью, замечательный город Тольятти, Самарскую землю, нашу великую и прекрасную Россию. Давайте поблагодарим бойцов, благодаря которым мы можем собираться под мирным небом в Самарской области. Пусть они знают, что тут о них не забывают ни на минуту. Будем помогать, чем можем, и окружим заботой их семьи.

Гостей фестиваля ждали выступления рок-групп "СерьГа" и "Пилот", шоу "Сильнейшая нация мира", где богатыри и атлеты показали свои возможности, а также спортивные и танцевальные мастер-классы и семейные старты.



Посетители не скрывали положительных эмоций.



Анастасия Гаева рассказала:

- В музее Сахарова я была уже много раз, но такого тут не бывало никогда. Очень много интерактивных площадок. Много детей, взрослых. Это здорово. Играет музыка, выступают знаменитости, - отметила жительница города. - 2023 год - это Год наставников. Мы должны равняться на наших предков, на родителей. Очень ценно, когда все люди вокруг имеют схожее отношение к нашей стране, городу.

Тольяттинец Алексей передал благодарность бойцам СВО, которые сражаются и защищают Отечество.

А Наталья Москвина рассказала:

- Я чувствую радость, патриотизм, дружелюбие. Люди соединяют свои сердца, ждут победы.

Рассказал о своих впечатлениях и лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин. Музыкант не раз выступал в госпиталях, в том числе самарских, где проходят лечение участники СВО. Он рассказал, почему это важно для него:

- Я не был на передовой, но поддерживаю связь с бойцами в госпиталях. Люди защищают Родину. Вернулись живыми, слава Богу. Многие, конечно, с ранами. Но никого я не видел с потухшими глазами. Вот это очень важно было. Выступить перед такими людьми - это и себя очистить в каком-то смысле. Потому что они круче, сильнее меня. Они настоящие. Они знают, что делают.

Музыкант отметил, что он не в первый раз посещает волжский город.

- Мы часто летаем и замечаем изменения. Вижу, как Тольятти меняется в лучшую сторону, - добавил артист.

Фото: Андрей Савельев