В Чапаевске прошли пожарно-тактические учения в здании школы искусств

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По тактическому замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки произошло загорание в классе на первом этаже. Возникло сильное задымление в здании. В школе на момент пожара остался 1 человек.

Прибывшие на место огнеборцы с помощью спасательного устройства вывели пострадавшего на свежий воздух. Площадь условного пожара составила 40 квадратных метров.

В ходе учений администрацией школы была отработана эвакуация. Все цели, стоявшие перед пожарными МЧС России, были успешно достигнуты.

Фото: ГУ МЧС СО