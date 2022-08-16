В Чапаевске могут благоустроить городской парк за бюджетные деньги

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Проект обновления парка имени Чапаева представят на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Конкурс включен в национальный проект «Жилье и городская среда». Об этом в прямом эфире из ЦУР Самарской области рассказал глава Чапаевска Александр Кузнецов.

Парк имени Чапаева – главный городской парк. Он расположен вдоль железной дороги, которая разделяет Чапаевск на две части. На состояние парка, его неухоженность и неблагоустроенность жители жаловались в соцсетях. Когда появилась возможность выбрать общественную территорию, которую необходимо облагородить, жители выступили за парк.

Горожане активно обсуждали проект реконструкции, предлагаемые элементы обустройства, места активного отдыха и зеленые зоны будущего общественного пространства. Заодно выдвигали свои предложения, выражая надежду, что конкурсная работа найдет поддержку, и в будущем жители Чапаевска смогут отправиться на прогулку в обновленный парк.

Уже на этой неделе делегация из Чапаевска отправится в Тамбов на финал Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды с проектом реконструкции парка. В случае победы у горожан появится долгожданное комфортное, современное пространство, созданное таким, каким именно они его хотели видеть.

Местные власти прислушиваются к мнению горожан. Глава города Александр Кузнецов активно ведет аккаунты в соцсетях. В них он рассказывает о своей работе, главные новости о жизни города, и, что важно – отвечает на вопросы жителей.

«Для меня это очень важно, - говорит Александр Кузнецов. - Мне в день приходит от 30 сообщений до нескольких сотен в зависимости от ситуации. И если это проблема общая для большого количества людей, это сразу видно. Это значит, что мы сразу должны подключиться. Это во-первых. Во-вторых, социальные сети помогают мне выстроить отношения с людьми, которым я должен помочь. Это бывает нелегко, не все проблемы можно решить сразу, но я, понимая, какой запрос у населения есть, могу оптимально использовать те ресурсы, которыми мы обладаем. Диалог зачастую непростой. Но мы готовы объяснять, встречаться, показывать, что мы делаем, чтобы достичь той цели, к которой человек стремится».

Администрация города активно работает с сообщениями от жителей в соцсетях с помощью системы «Инцидент Менеджмент» и с обращениями горожан на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

Фото: СОВА