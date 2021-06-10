В Большой Глушице появилась новая уличная спортивная площадка

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Жители Большой Глушицы получили возможность заниматься физкультурой на новой уличной спортивной площадке, которая появилась в селе в этом году.

Работы были выполнены в очень короткие сроки – буквально за 20 дней. Теперь площадка не пустует – практически с раннего утра и до позднего вечера мальчишки и девчонки здесь играют в футбол, волейбол и баскетбол.

Глава региона Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в район пообщался с воспитанниками детской футбольной команды «Ника», которые проводили на площадке тренировку, подарил им новые мячи и пожелал ярких матчей и побед.

«Уверен, что тренеры подготовят достойную смену игрокам нашей главной команды «Крылья Советов», – отметил Дмитрий Азаров.

Фото: pixabay