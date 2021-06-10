Я нашел ошибку
Главные новости:
Организаторы проекта представляют посетителям 24 интерактивных экспоната, каждый из которых повествует о знаковом периоде в истории Самарского края.
Дмитрий Азаров в Большой Глушице открыл интерактивную выставку, посвященную 170-летию Самарской губернии
С 04:00 до 23:00 12 июня.
В День России в историческом центре Самары ограничат движение транспорта
В связи с проведением работ по техническому перевооружению теплотрасс.
В Самаре будет ограничено движение транспорта на ряде улиц
В Самаре приговором суда оштрафованы два воспитателя Дома ребенка «Солнышко»
В Самаре приговором суда оштрафованы два воспитателя Дома ребенка «Солнышко»
Расследование уголовного дела продолжается.
Мать, выбросившая с балкона свою трехлетнюю дочь, заключена под стражу
С 11 по 15 июня силы и средства МЧС России будут переведены в повышенную готовность.
В СО в период праздничных дней обеспечивать безопасность будут свыше 8,2 тысяч специалистов РСЧС
Площадка не пустует – практически с раннего утра и до позднего вечера мальчишки и девчонки здесь играют в футбол, волейбол и баскетбол.
В Большой Глушице появилась новая уличная спортивная площадка
Кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 8 вопросов.
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание облправительства 
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.2
0.12
EUR 87.81
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Большой Глушице появилась новая уличная спортивная площадка

10 июня 2021 18:33
108
Площадка не пустует – практически с раннего утра и до позднего вечера мальчишки и девчонки здесь играют в футбол, волейбол и баскетбол.

Жители Большой Глушицы получили возможность заниматься физкультурой на новой уличной спортивной площадке, которая появилась в селе в этом году.

Работы были выполнены в очень короткие сроки – буквально за 20 дней. Теперь площадка не пустует – практически с раннего утра и до позднего вечера мальчишки и девчонки здесь играют в футбол, волейбол и баскетбол.

Глава региона Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в район пообщался с воспитанниками детской футбольной команды «Ника», которые проводили на площадке тренировку, подарил им новые мячи и пожелал ярких матчей и побед.

«Уверен, что тренеры подготовят достойную смену игрокам нашей главной команды «Крылья Советов», – отметил Дмитрий Азаров.

 

Фото:  pixabay

Теги: Большая Глушица спортивная площадка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Подрядчик заверил, что при усилении количественного состава бригады результат вполне достижим.
10 июня 2021, 17:21
Дмитрий Азаров поставил задачу сдать насосно-фильтровальную станцию в Большой Глушице досрочно
Подрядчик заверил, что при усилении количественного состава бригады результат вполне достижим. Благоустройство
157
В Большой Глушице появится тротуар длиной в 7 км и освещение  по всему селу.
03 июня 2021, 17:35
На обводной дороге села Большая Глушица приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия 
В Большой Глушице появится тротуар длиной в 7 км и освещение  по всему селу. Благоустройство
547
В центре внимания
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
10 июня 2021  16:51
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
149
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.
10 июня 2021  15:17
Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха
437
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
10 июня 2021  11:59
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
307
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
10 июня 2021  10:53
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
386
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
9 июня 2021  21:18
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
471
Весь список