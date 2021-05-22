В ближайшие 1-3 часа в Самарской области ожидается гроза

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По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: объявлен жёлтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза, с сохранением до конца ночи и утром 23 мая.



Для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека должно иметь как можно меньший контакт с землей. Наиболее безопасной позой считается следующая: присесть, ступни поставить вместе, опустить голову и грудь на колени и предплечья, руками обхватить колени. Можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак.



