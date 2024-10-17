В аптеках сократились запасы самого популярного аналога «Оземпика»

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Это может быть связано с высоким спросом на препарат, который используют как средство для похудения.

В российских аптеках возникла нехватка самого популярного аналога «Оземпика» — препарата «Семавик» от фармкомпании «Герофарм». К такому выводу пришел РБК, изучив сайты крупнейших аптечных организаций, а также онлайн-агрегатора «Мегаптека» (в них также входит ассортимент крупных сетей, таких как «Ригла», «Апрель», «Эркафарм», «Планета здоровья», «Вита», «Диалог», «Аптеки плюс», «Фармленд»).

Так, по состоянию на вторую половину дня 16 октября в крупнейшей в стране аптечной сети «Ригла» оформить самовывоз «Семавика» (препарат отпускается по рецепту) можно было только из трех аптек в Москве, из трех в Краснодаре, из 68 в Санкт-Петербурге, а, например, в Новосибирске препарата не было вообще. В «Ригле» комментариев в ответ на запрос РБК не предоставили.

Не было «Семавика» в Москве и Подмосковье и в «Сбер Еаптеке», а также в Санкт-Петербурге, Анапе и ряде других городов. В компании подтвердили РБК отсутствие препарата, но причин и возможных сроков поставки не назвали.

По данным «Мегаптеки», по состоянию на 15 октября в Москве из 2,8 тыс. подключенных к сервису аптек «Семавик» был только в 55 точках, в Воронеже — в 27 из 478, в Нижнем Новгороде — в 26 из 497, в Сочи — ни в одной из 87.

Нехватка препарата в аптеках может быть связана с повышенным спросом, следует из ответа компании-производителя «Герофарм». В случае «резких колебаний спроса» срок пополнения запасов препарата в аптечных сетях составляет от нескольких дней до недели в зависимости от отделенности региона, пояснили РБК в «Герофарме». При этом там отметили, что производство и поставки препарата «осуществляются в штатном режиме». Дистрибуцией лекарственных средств внутри страны занимаются поставщики и аптечные сети, добавили в компании.