В аппарате УПЧ СО открыта «горячая линия» для людей пенсионного возраста

1 октября в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области начала работу «горячая линия» для людей пенсионного возраста и пожилых.

По будням с 10:00 до 17:00 можно обратиться за бесплатной юридической консультацией по телефону 8(846)337-29-03.

«Пожилые люди зачастую очень доверчивы и могут стать жертвой мошенников, кроме того, не всегда могут сориентироваться, как лучше с юридической точки зрения подойти к решению того или иного вопроса. Опыт работы с обращениями граждан, результаты приемов и рабочих встреч показывают, что представители данной возрастной группы нуждаются в правовой помощи, - отметила в своем телеграмм-канале Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Владимировна Лапушкина. – Поэтому мы приняли решение в День пожилого человека организовать данную горячую линию. Она будет работать до 31 октября».

Напомним, с целью повышения эффективности социальной адаптации пенсионеров и их правовой культуры, образовательной поддержки социально незащищенных слоев населения с 2015 года в Российской Федерации по инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой ежегодно проводится «Правовой марафон для пенсионеров».

В его рамках пожилые люди могут получить и очные консультации в приемной граждан Уполномоченного по правам человека по адресу: Самара, ул. Маяковского, 20, сообщает пресс-служба УПЧ СО.

Фото: freepik.com