Главные новости:
Список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и авто, производство которых локализовали в стране.
Минпромторг опубликовал первичный список авто для работы в такси
Водитель одного из грузовиков госпитализирован.
В Сызранском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика
В серии пенальти оказались точнее самарцы.
"Крылья Советов" обыграли "Сочи" по пенальти в кубковом матче - 5:4
Для студентов  Поволжского государственного колледжа провели встречу, направленную на повышение правовой грамотности молодежи и профилактику кибермошенничества.
«Школа информационной безопасности»: сотрудники ГУ МВД СО продолжают принимать участие в акции 
Она продлится с 27 октября по 1 ноября.
Россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя 
По будням с 10:00 до 17:00 можно обратиться за бесплатной юридической консультацией по телефону 8(846)337-29-03.
В аппарате УПЧ СО открыта «горячая линия» для людей пенсионного возраста
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.
Тольяттинец подозревается в мошенничестве при выполнении условий социального контракта
В состав региональной делегации вошли семь представителей бизнеса.
Предприниматели и инвесторы Самарской области презентовали свои проекты на Форуме развития регионов
В аппарате УПЧ СО открыта «горячая линия» для людей пенсионного возраста

1 октября 2025 20:29
По будням с 10:00 до 17:00 можно обратиться за бесплатной юридической консультацией по телефону 8(846)337-29-03.

1 октября в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области начала работу «горячая линия» для людей пенсионного возраста и пожилых.

По будням с 10:00 до 17:00 можно обратиться за бесплатной юридической консультацией по телефону 8(846)337-29-03.

«Пожилые люди зачастую очень доверчивы и могут стать жертвой мошенников, кроме того, не всегда могут сориентироваться, как лучше с юридической точки зрения подойти к решению того или иного вопроса. Опыт работы с обращениями граждан, результаты приемов и рабочих встреч показывают, что представители данной возрастной группы нуждаются в правовой помощи, - отметила в своем телеграмм-канале Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Владимировна Лапушкина. – Поэтому мы приняли решение в День пожилого человека организовать данную горячую линию. Она будет работать до 31 октября».

Напомним, с целью повышения эффективности социальной адаптации пенсионеров и их правовой культуры, образовательной поддержки социально незащищенных слоев населения с 2015 года в Российской Федерации по инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой ежегодно проводится «Правовой марафон для пенсионеров».

В его рамках пожилые люди могут получить и очные консультации в приемной граждан Уполномоченного по правам человека по адресу: Самара, ул. Маяковского, 20, сообщает пресс-служба УПЧ СО.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

Весь список