В администрации Самары прошло итоговое заседание президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»

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Одним из ключевых вопросов повестки заседания стал вопрос «О решениях, принятых на IV Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления». На встрече определили четыре проблематики: финансирование, взаимодействие ассоциации и региональных правительств, взаимодействие с надзорными органами, имиджевая составляющая муниципальных служащих.

Участники заседания определились с планами на 2023 год, в том числе обсудили расходы и внесли изменения в положение о конкурсе лучших практик территориального общественного самоуправления.

В начале следующего года конкурс пройдёт в третий раз. Его цель - не только поощрять самых активных участников, но и распространять лучшие практики на другие территориальные общественные самоуправления, привлекать ТОСы к работе на благо жителей.