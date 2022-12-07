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В администрации Самары прошло итоговое заседание президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»

7 декабря 2022 17:09
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В администрации Самары прошло итоговое заседание президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»

Одним из ключевых вопросов повестки заседания стал вопрос «О решениях, принятых на IV Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления». На встрече определили четыре проблематики: финансирование, взаимодействие ассоциации и региональных правительств, взаимодействие с надзорными органами, имиджевая составляющая муниципальных служащих.

Участники заседания определились с планами на 2023 год, в том числе обсудили расходы и внесли изменения в положение о конкурсе лучших практик территориального общественного самоуправления.

В начале следующего года конкурс пройдёт в третий раз. Его цель - не только поощрять самых активных участников, но и распространять лучшие практики на другие территориальные общественные самоуправления, привлекать ТОСы к работе на благо жителей.

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