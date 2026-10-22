В России запустили ИИ-ассистента по здоровому образу жизни

Бесплатный цифровой сервис «Худеем на здоровье» на базе GigaChat помогает человеку сформировать здоровые привычки, наладить питание и сон, повысить физическую активность.



Сеченовский Университет и НМИЦ ТПМ запустили ИИ-ассистента, который помогает заботиться о здоровье и формировать полезные привычки — «Худеем на здоровье». Сервис на базе GigaChat составляет персональный план с учётом состояния здоровья человека и клинических рекомендаций Минздрава России. За медицинскую составляющую проекта отвечают Сеченовский Университет и НМИЦ ТПМ, а технологическим партнёром выступил Сбер.

В основе «Худеем на здоровье» — нейросетевая модель GigaChat от Сбера, которая успешно прошла серию экзаменов по различным направлениям медицины. Модель подтвердила знания в области диетологии, лечебного дела, кардиологии, педиатрии, неврологии, гастроэнтерологии, ревматологии, стоматологии, онкологии, пульмонологии и клинической фармакологии. Экзамены проводились в ведущих медицинских вузах и научных центрах России.

Медицинская база ИИ-ассистента сформирована на основе валидированных клинических материалов и методологий Сеченовского Университета и НМИЦ ТПМ. Она охватывает вопросы питания, физической активности, сна и профилактики заболеваний.

Качество работы ИИ-ассистента оценивали медицинские эксперты Сеченовского Университета и НМИЦ ТПМ. Специалисты анализировали ответы модели на медицинские вопросы и кейсы.