В России под блокировку могут попасть около 26 тыс. мобильных номеров, оформленных сверх установленного для одного человека лимита. Об этом 22 октября сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на заявление замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова.

С начала 2026 года число таких номеров сократилось на 1,95 млн по сравнению с концом прошлого года. Сейчас оставшиеся 26 тыс. номеров зарегистрированы примерно на 1 тыс. абонентов.

С 1 ноября 2025 года россиянам разрешено оформлять не более 20 сим-карт суммарно у всех операторов связи. Для иностранцев установлен лимит в 10 номеров. Превышение установленного количества является основанием для блокировки. Ограничения ввели в рамках мер по борьбе с нелегальным оборотом сим-карт и телефонным мошенничеством. Злоумышленники могут регистрировать номера на подставных лиц или граждан, которые не знают об их оформлении.