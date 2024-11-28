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В Администрации Губернатора Самарской области прошел День открытых дверей для участников программы «Школа Героев»

28 ноября 2024 15:25
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В Администрации Губернатора Самарской области прошел День открытых дверей для участников программы «Школа Героев»

В среду, 27 ноября, для участников региональной кадровой программы «Школа Героев» прошел День открытых дверей в Администрации Губернатора Самарской области. 19 ветеранов специальной военной операции встретились с врио вице-губернатора – руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дмитрием Яковлевым и ознакомились с работой департаментов, входящих в структуру Администрации: департамента по работе с обращениями граждан и организаций, правового департамента, департамента кадровой политики и государственных наград и департамента информационной политики.
«У каждого из вас колоссальный опыт, и мы бы хотели, чтобы вы поделились с нами своими знаниями, идеями, чтобы плечом к плечу, одной командой работать на развитие региона», - обратился к участникам кадровой программы Дмитрий Яковлев.
Врио вице-губернатора отметил, что знания и опыт ветеранов СВО могут придать новый импульс работе всех ветвей власти в регионе, повысить качество государственного управления.
С предложением провести день открытых дверей в Администрации губернатора обратился к главе региона ветеран СВО Александр Шарков во время встречи Вячеслава Федорищева с участниками региональной кадровой программы «Школа Героев», состоявшейся в рамках рабочей поездки в Похвистнево. «На встрече с нашим губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым мы обсуждали проект «Школа Героев». Он спросил, что, по нашему мнению, нужно включить в программу обучения, и я предложил провести такой День открытых дверей. Губернатор идею поддержал, и сегодня мы здесь. Кроме того, Губернатор предложил нам, ветеранам СВО, стать кураторами профильных чиновников, депутатов – и сейчас мы уже включились в эту работу», - рассказал участник региональной программы «Школа героев», ветеран СВО, депутат Думы г.о.Тольятти.
Впереди у военнослужащих – знакомство с работой профильных министерств и муниципалитетов. По решению губернатора участники проекта «Школа героев» станут кураторами руководителей муниципалитетов и членов областного Правительства.
«Наше знакомство с работой органов власти началось с Администрации Губернатора. Первое что мы посетили – департамент по работе с обращениями граждан. Здесь специалисты выполняют колоссальную работу, обрабатывая огромное количество обращений. В госфонде «Защитники Отечества» мы работаем только с военнослужащими и их семьями, а здесь все вопросы – и это очень большая, сложная работа», – поделился впечатлениями участник программы «Школла Героев», ветеран СВО, соцкоординатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Максим Меделяев.
«Сегодня мы показали участникам региональной кадровой программы, как выглядит работа департаментов Администрации Губернатора изнутри. Мы под впечатлением от общения. Это по-настоящему героические, стержневые люди, которые приняли решение встать на защиту нашей Родины. И уверена, сегодняшняя встреча была полезна для них, ведь многие из ветеранов, сегодняшних участников «Школы героев» будут работать в органах исполнительной власти, в органах местного самоуправления. Безусловно, эта встреча была очень важна и для нас. Прозвучало много предложений, ребята делились своим видением, своими идеями, и мы обязательно их учтем», - отметила по итогам встречи руководитель департамента по работе с обращениями граждан и организаций Елена Бабий.
Напомним, «Школа героев» — продолжение федеральной кадровой программы «Время героев», которая запущена по решению Президента Владимира Путина. Региональный проект стартовал в октябре по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Программа направлена на поддержку участников СВО, желающих приобрести знания и компетенции в сфере государственного управления и менеджмента.
Мнением о значении программы «Школа Героев» поделился ветеран СВО Владимир Пудов: «Очень востребованная и важная программа. Я бываю в разных уголках нашей Самарской области, так как работаю социальным координатором в госфонде «Защитники Отечества», общаюсь с ветеранами, семьями наших героев. Считаю, что важно расширять поддержку наших семей наших защитников родины».

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