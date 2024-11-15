В 2025 году из аварийных домов Самары планируют расселить порядка 200 семей

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14 ноября в Администрации Самары прошел традиционный прием граждан. Жители обратились с вопросами работы управляющих компаний, предоставления субсидий и переселения из аварийного жилья. Основные вопросы касались предоставления актуальной информации по срокам реализации программ по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда.



На сегодняшний день в Самаре действует программа по расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. До конца текущего года и в 2025 году в рамках первого этапа планируется расселить еще порядка 900 семей (в том числе порядка 200 семей в 2025 году).



«Необходимо наращивать темпы расселения аварийных домов в областном центре. Все жители ветхого и аварийного жилфонда Самары должны получить новое благоустроенное жилье. Задача администрации города уже сейчас формировать перечень адресов, которые войдут в следующий этап расселения, параллельно планировать снос аварийных домов. Город должен развиваться комплексно», - подчеркнул и.о. Главы Самары Иван Носков.



Отметим, что с инициативой создания следующего этапа программы в начале текущего года в своем Послании Федеральному Собранию обратился Президент России Владимир Путин.



В ходе приема граждан жительницам дома №7 по переулку Бельский и дома 113А по ул. Красноармейская рассказали о госпрограмме и порядке ее реализации в Самарской области. До расселения жители аварийных домов могут переселиться в маневренный фонд, Департамент управления имуществом окажет содействие в оформлении всех необходимых для этого документов.



Узнать актуальную информация о переселении граждан из аварийного жилого фонда можно на сайте АИС ППК «Фонд развития территорий»: https://xn--80adsazqn.xn--p1aee.xn--p1ai/relocation/programs/houses , а также в Департаменте управления имуществом Самары по телефону: 8 (846) 977 77 99.



Напомним, прием граждан главой города Самары проводится ежемесячно. Записаться можно через Управление по работе с обращениями граждан по адресу: ул. Красноармейская, 17 или по телефону - 8 (846) 332-30-77.