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В 2024 году Отделение СФР по Самарской области оплатило свыше 862,5 тысяч технических средств реабилитации с помощью электронных сертификатов

17 апреля 2025 15:46
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В 2024 году Отделение СФР по Самарской области оплатило свыше 862,5 тысяч технических средств реабилитации с помощью электронных сертификатов

За 2024 год Отделение СФР по Самарской области оплатило жителям региона 862 588 технических средств реабилитации с помощью электронных сертификатов.На реализацию данных целей было направлено 1,046 млрд. рублей.

С 1 января 2025 года получить технические средства реабилитации можно двумя способами: в натуральном виде в Отделении СФР по Самарской области или же с помощью электронных сертификатов. В первом случае срок его выдачи зависит от наличия действующего государственного контракта. Если он заключен, срок выдачи направления на получение ТСР составит не более 15 дней, а для паллиативных больных — не более 7.

«Благодаря электронному сертификату граждане могутприобрести необходимые ТСР за более короткое время. Его оформление занимает 10 дней, а длительность действия составляет 12 месяцев для большинства ТСР. Необходимое условие для получения сертификата — наличие действующей карты платёжной системы "МИР"», — рассказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

С помощью сертификата можно самостоятельно выбрать и приобрести технические средства реабилитации, которые рекомендованы гражданину виндивидуальной программе реабилитации и абилитациилица с инвалидностью. Помимо информации о периоде своего действия, сертификат содержит сведения о видах и количестве изделий реабилитации, а также максимальную стоимость технического средства, покупку которого гражданин может оплатить без использования дополнительных средств.

Правом получить электронный сертификат обладаютлица с инвалидностью, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание граждане, а также ветераны СВО.Подать заявление на оформление сертификата можно на портале Госуслуг, вклиентской службе Отделения СФР по Самарской области или в МФЦ.

Кроме того, в начале 2025 года порядок подачи заявлений о замене ТСР также был изменен. Теперь документы можно подавать за 60 дней до окончания срока эксплуатации текущего изделия, а не по истечении его срока пользования, как было раньше.

В случае, если ТСР были приобретены на личные средства до конца 2024 года, Отделение СФР по Самарской области возместит расходы за их покупку.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

 

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