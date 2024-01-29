В 2024 году исполняется десять лет со дня образования ветеринарной службы УФСИН СО

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Возглавляет эту структуру майор внутренней службы Айдар Сафин. Он окончил военно-ветеринарный институт. Под его началом служит шесть специалистов, четверо из них носят погоны.

Ветеринарная служба выполняет комплекс задач по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней среди животных и птиц, осуществляет государственный ветеринарный надзор на объектах уголовно-исполнительной системы, организует и проводит специальные мероприятия, направленные на защиту личного состава подозреваемых, обвиняемых и осужденных от болезней, общих для человека и животных, и от пищевых отравлений, возникающих при употреблении опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения.

Службой организуются ветеринарно-профилактические мероприятия со служебными собаками, которых насчитывается 236.

– Ветеринарные врачи, как и кинологи, сопровождают собак на протяжении всего срока службы, — отмечает майор внутренней службы Айдар Сафин, — принимают участие в подборе щенков в питомниках, проводят ежегодную диспансеризацию, обследуют собак на предмет вынесения решения о продлении либо прекращении служебной деятельности. На ветеринарных врачей возложены не только профилактические и лечебные мероприятия среди животных, но и контроль за качеством и условиями хранения предназначенных для них продуктов питания.

Для решения задач ветеринарная служба взаимодействует с Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области, департаментом ветеринарии Самарской области и подведомственными ему учреждениями по вопросам входящим в компетенцию ветеринарной службы УИС, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО