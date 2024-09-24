Узнать изнутри работу поискового отряда «ЛизаАлерт» смогут участники учебно-тренировочных сборов

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Узнать изнутри работу добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» смогут участники предстоящих учебно-тренировочных сборов по поиску пропавших в природной среде от «Центра поиска пропавших людей Самарской области». (18+)

Никаких ограничений кроме возраста - в учениях, как и в поисках, могут принять участие все желающие старше 18 лет.

Никаких требований к подготовке или специальным знаниям кроме учета прогноза погоды и нахождения в природной среде!

Учения пройдут 5 и 6 октября 2024 года на Фестивальной поляне (прямо под платформой им.В.Грушина). В учениях примут участие добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», самарское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, представители муниципалитетов Самарской области.

На сборы едут участники со всего региона: Сергиевский район, Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, то Чапаевск, Новокуйбышевск, Кинель, Отрадный и другие - ведь люди могут пропасть в любой момент в любом месте. Такие учения - уникальная возможность встретиться добровольцам отряда, отработать алгоритмы взаимодействия друг с другом и со всеми задействованными в поиске службами.

Ты давно следишь за деятельностью поискового отряда?

Тебе интересно, как проходят поиски?

Ты хочешь присоединиться, но сомневаешься, что можешь быть полезен?

В поиске без вести пропавших людей не бывает лишней помощи - важен каждый! Приезжай на учения и убедись, что все добровольцы - обычные люди. Именно в отряде приобретаются специальные нужные знания и навыки, но для того, чтобы начать помогать - не нужно ничего, кроме твоего желания!

Обязательна регистрация: https://clck.ru/3DKxgD.

Обязательно ознакомиться с положением об УТС: https://vk.com/wall-14492174_1912 - положение прикреплено к посту Вконтакте.

Фото: департамент информационной политики СО