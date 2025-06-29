Я нашел ошибку
Главные новости:
Утром и днем 30 июня местами в Самарской области ожидается гроза
Утром и днем 30 июня местами в Самарской области ожидается гроза
71-летний водитель в Самаре сбил пешехода
71-летний водитель в Самаре сбил пешехода
В Самаре до утра понедельника объявлены неблагоприятные погодные условия
В Самаре до утра понедельника объявлены неблагоприятные погодные условия
Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений
Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений
В Совфеде предупредили россиян о звонках мошенников клиентам автосервисов
В Совфеде предупредили россиян о звонках мошенников клиентам автосервисов
На Сызранку напал грабитель, он сорвал с её шеи золотую цепочку с крестиком
На Сызранку напал грабитель, он сорвал с её шеи золотую цепочку с крестиком
31 мая официально стало Днем российской адвокатуры
31 мая официально стало Днем российской адвокатуры
В Самаре часть кирпичной кладки дома упала на прохожего
В Самаре часть кирпичной кладки дома упала на прохожего
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.47
0.26
EUR 92.28
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Струковском саду 28 июня проходит масштабный фестиваль "День молодежи - 2025"
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Утром и днем 30 июня местами в Самарской области ожидается гроза

29 июня 2025 14:09
92
Утром и днем 30 июня местами в Самарской области ожидается гроза

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 30.06.2025 местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию;

Для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека должно иметь как можно меньший контакт с землей. Наиболее безопасной позой считается следующая: присесть, ступни поставить вместе, опустить голову и грудь на колени и предплечья, руками обхватить колени. Можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак.Будьте внимательны и осторожны!

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений
29 июня 2025  13:24
Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений
191
Вячеслав Федорищев поздравил молодежь Самарской области
28 июня 2025  13:06
Вячеслав Федорищев поздравил молодежь Самарской области
423
Глава Самары и губернатор прокомментировали последствия мощного ливня 27 июня
28 июня 2025  12:47
Глава Самары и губернатор прокомментировали последствия мощного ливня 27 июня
476
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
27 июня 2025  12:47
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
423
Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ
27 июня 2025  12:43
Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ
1125
Весь список