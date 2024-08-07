Ушел из жизни самарский журналист Дмитрий Яранцев

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На 57-м году после продолжительной болезни ушел из жизни обозреватель отдела "Власть и политика" газеты "Волжская коммуна" Дмитрий Яранцев, сообщает sovainfo.ru.

Он родился в 1968 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Отслужил в армии, затем приехал учиться в наш город - в Самарский институт железнодорожного транспорта. Не имея профильного журналистского образования, Дмитрий всю жизнь связал с медиасферой. Он был человеком творческим - в студенческие годы играл в КВН, был капитаном команды "Вокзал", а уже после учебы работал автором сценариев знаменитой команды "Самарский самолет".



Работал на телевидении и в печатных изданиях, был автором и ведущим программ, редактором, маркетологом, и конечно, журналистом. С 2017 года, больше семи лет, трудился в "Волжской коммуне".



Дмитрий был человеком с уникальным чувством юмора, общительным, прекрасным рассказчиком. Он много читал, был эрудированным и думающим. Его отличали скромность и тактичность.

Прощание состоится в пятницу, 9 августа, в 11.00 по адресу: ул. Советской Армии, 56.