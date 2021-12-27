Ушел из жизни представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Анвар Бульхин

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27 декабря ушел из жизни представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, почетный гражданин Самары и Самарской области, заслуженный машиностроитель страны Анвар Кашафович Бульхин.



За персональный вклад в развитие отечественной и мировой электротехники был избран действительным членом Международной Академии электротехнических наук. Отмечен многочисленными государственными и общественными наградами.



Руководство ГУ МВД России по Самарской области, Общественный совет при облглавке, личный состав и ветераны органов внутренних дел выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни Анвара Кашафовича Бульхина. Прощание состоится 28 декабря с 10 до 11 утра по адресу: г. Самара, ул. Кабельная 9, здание Совета директоров, 3 этаж.