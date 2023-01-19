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Церемония прощания состоится 21 января.
Ушел из жизни председатель Совета ветеранов ГУ МЧС СО Николай Солдатов
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Ушел из жизни председатель Совета ветеранов ГУ МЧС СО Николай Солдатов

19 января 2023 16:10
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Церемония прощания состоится 21 января.

19 января на 81-ом году жизни скончался председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) Гражданской обороны и Противопожарной службы Самарской области Николай Лаврентьевич Солдатов.

Генерал-майор в отставке Николай Лаврентьевич Солдатов родился в 1942 году. В 1965 году окончил Оренбургское высшее военное авиационной училище, а в 1973 году - военно-морскую академию в г. Ленинграде. До работы в МЧС России Николай Лаврентьевич прошел славный военный путь от курсанта летного училища до командира морской ракетоносной авиационной дивизии. Заслуженный военный летчик СССР, награжден двумя орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й и 2-ой степеней, а также 20 ведомственными наградами.

В должности председателя Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Самарской области Николай Лаврентьевич трудился с июня 2014 года. За короткий срок пребывания на посту председателя ветеранской организации Главного управления Николай Лаврентьевич наладил деловые отношения с ветеранскими организациями федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Самарской области, организациями ветеранов ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Активизировал работу с ветеранами Государственной противопожарной службы, Государственной инспекции по маломерным судам, ветеранами гражданской обороны. Вывел на качественно иной уровень работу ветеранов с молодым поколением сотрудников. Устраивал регулярные встречи ветеранов с личным составом подразделений. Прививал сотрудникам ответственное отношение к службе, внимательное отношение к гражданам и патриотизм.

Николай Лаврентьевич олицетворял собой лучшие качества русского офицера – беззаветную преданность Родине, честность, справедливость, настойчивость, твердость характера, принципиальность и высокий профессионализм.

Церемония прощания состоится 21 января 2023 г. с 09.00 до 10.00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (г. Самара, ул. Шостаковича, д. 7), сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

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