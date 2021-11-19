Я нашел ошибку
Главные новости:
Прощание состоится 20 ноября.
Ушел из жизни начальник Медико-санитарной части МВД СО полковник внутренней службы Олег Гусев
Лидирующие позиции Сбера в рейтинге обеспечили его флагманские цифровые каналы.
Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире
За 7 лет существования данного движения региональными добровольцами отработано почти 4000 заявок на поиск.
Самарскому поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» 7 лет 
Сейчас колодец закрыт, очередную трагедию удалось предотвратить.
Трагедия могла повториться: на Тихвинской вновь украли крышку колодца, в который в марте упал ребенок  
Предприниматели региона подробно изучат все возможности привлечения грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Инноваторов и разработчиков Самарской области научат привлекать гранты
Заместитель прокурора области Алексей Павлов совместно с уполномоченным по правам ребенка провел прием граждан
Заместитель прокурора области Алексей Павлов совместно с уполномоченным по правам ребенка провел прием граждан
В Самарской области проводят масштабные рейды в рамках «контроля трезвости»
В Самарской области проводят масштабные рейды в рамках «контроля трезвости»
В Самаре состоится фестиваль ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Самаре состоится фестиваль ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.6
-0.22
EUR 82.26
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ушел из жизни начальник Медико-санитарной части МВД СО полковник внутренней службы Олег Гусев

19 ноября 2021 14:54
78
Прощание состоится 20 ноября.

18 ноября 2021 года на 59-ом году жизни скоропостижно скончался заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации - начальник Медико-санитарной части МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Олег Владимирович Гусев.

С 2006 года Олег Владимирович возглавлял Медико-санитарную часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области. Награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, медалями МВД России «За боевое содружество», «200 лет внутренним войскам МВД России», «За доблесть в службе».

Руководство, личный состав, Общественный совет и ветераны ГУ МВД России по Самарской области выражают искренние соболезнования семье Олега Владимировича.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и близких.

Прощание состоится 20 ноября по адресу: г. Самара, ул. Борская, дом 108, с 12:30 до 13:30. Похороны состоятся на Мехзаводском кладбище в 14:00.

Для желающих проститься с Олегом Владимировичем, 20 ноября в 11:30 будут поданы автобусы к зданию ГУ МВД России по Самарской области, по адресу: Самара, улица Соколова, 34 и к зданию МСЧ МВД России по Самарской области - улица Степана Разина, 35, которые проследуют к месту прощания и месту захоронения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
19 ноября 2021  13:21
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
160
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
19 ноября 2021  10:44
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
262
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
18 ноября 2021  13:24
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
514
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
18 ноября 2021  11:28
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
452
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России.
17 ноября 2021  21:28
Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран
764
Весь список