Ушел из жизни начальник Медико-санитарной части МВД СО полковник внутренней службы Олег Гусев

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18 ноября 2021 года на 59-ом году жизни скоропостижно скончался заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации - начальник Медико-санитарной части МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Олег Владимирович Гусев.

С 2006 года Олег Владимирович возглавлял Медико-санитарную часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области. Награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, медалями МВД России «За боевое содружество», «200 лет внутренним войскам МВД России», «За доблесть в службе».

Руководство, личный состав, Общественный совет и ветераны ГУ МВД России по Самарской области выражают искренние соболезнования семье Олега Владимировича.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и близких.

Прощание состоится 20 ноября по адресу: г. Самара, ул. Борская, дом 108, с 12:30 до 13:30. Похороны состоятся на Мехзаводском кладбище в 14:00.

Для желающих проститься с Олегом Владимировичем, 20 ноября в 11:30 будут поданы автобусы к зданию ГУ МВД России по Самарской области, по адресу: Самара, улица Соколова, 34 и к зданию МСЧ МВД России по Самарской области - улица Степана Разина, 35, которые проследуют к месту прощания и месту захоронения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.