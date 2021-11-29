Я нашел ошибку
Главные новости:
На «Уроке цифры» ребятам рассказали, как создавать компьютерные игры и развлекательный контент и преуспеть в этом, а также о пользе компьютерных игр.
«Урок цифры»: Самарским школьникам рассказали, кто и как создает игровой и развлекательный контент
Общественный совет высоко оценил работу по поддержке бизнеса в регионе.
Состоялись публичные слушания  по проекту закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
В городе появятся новые сквер и фонтан благодаря нацпроекту.
В Кинеле запланировано благоустройство шести общественных территорий
Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
В Самарской области ожидается усиление ветра
В Великом Устюге детские группы не пустят в вотчину Деда Мороза
В Великом Устюге детские группы не пустят в вотчину Деда Мороза
В составе дороги отремонтировали мост через реку Журавлиха и мост через реку Таловка.
К образовательному центру поселка Глушицкий отремонтировали школьный маршрут
343 человека за сутки заболели в Самаре.
Где в регионе подтвержден 941 случай новой коронавирусной инфекции
Несмотря на предупреждающие аншлаги с надписью «Выход на лед запрещен», рыбаки не торопились покидать места клева.
Инспекторы ГИМС СО провели рейд на Черновском водохранилище
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.98
-0.61
EUR 84.48
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Урок цифры»: Самарским школьникам рассказали, кто и как создает игровой и развлекательный контент

29 ноября 2021 16:46
87
На «Уроке цифры» ребятам рассказали, как создавать компьютерные игры и развлекательный контент и преуспеть в этом, а также о пользе компьютерных игр.

В Самарской области состоялся традиционный «Урок цифры» в рамках всероссийского образовательного проекта. В нем приняли участие ученики восьмых классов пяти самарских школ, в том числе Гимназии №3, «Технического лицея».

Совершенствование системы образования и создание условий для обеспечения компетентными кадрами – основная цель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Повышенный спрос на специалистов в сфере цифровизации в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается Правительством региона. А проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе как «Урок цифры» находится на особом контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На «Уроке цифры» ребятам рассказали, как создавать компьютерные игры и развлекательный контент и преуспеть в этом, а также о пользе компьютерных игр:

– Игровой процесс все больше и больше сплетается с образовательным: сейчас в игровой форме учат иностранные языки, оттачивают навыки мелкой моторики, ребята с ограниченными возможностями здоровья могут при помощи виртуальной реальности лечить те или иные недуги… Поэтому игра – это путь в будущее, это выбор профессии. Но самое главное, игра – это хорошая форма получения новых знаний и навыков, – сообщил школьникам руководитель «Проектного офиса цифрового развития Самарской области» Дмитрий Камынин.

Также школьникам рассказали об этапах создания и продвижения игр, о том, каких специалистов, в том числе гуманитарного профиля, привлекают к работе. 

– При создании компьютерной игры сегодня задействуют не только программистов, но и дизайнеров, сценаристов, художников, – то есть большое количество специалистов из разных сфер деятельности вовлечены в этот увлекательный процесс, в игровую индустрию, – пояснил Дмитрий Камынин. 

Также была затронута и тема информационной безопасности в сети и возможные «уловки», на которые не нужно попадаться, скачивая тот или иной развлекательный контент.

Основная цель проведения «Урока цифры» – формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий.

Самарская область – один из лидеров в стране по количеству участвующих в акции: она постоянно входит в ТОП-5 в России. 

– Это очень важно для региона, так как мы стараемся популяризировать IT-специальности среди школьников. Такую задачу ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров. «Уроки цифры» не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT, – отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин.

– Ребята с интересом узнали о новых профессиях, которые связаны с IT-индустрией, так как это направление развивается очень быстро. Создание игр – это вообще очень интересно и увлекательно, найти себя в этой сфере может любой школьник, – сообщил по итогам «Урока цифры» директор по развитию компании Mercury Development Евгений Демьяненко.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
29 ноября 2021  13:58
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
219
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
29 ноября 2021  13:00
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
222
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
29 ноября 2021  10:44
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
312
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
29 ноября 2021  09:40
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
270
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
28 ноября 2021  13:25
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1019
Весь список