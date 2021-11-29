«Урок цифры»: Самарским школьникам рассказали, кто и как создает игровой и развлекательный контент

87

В Самарской области состоялся традиционный «Урок цифры» в рамках всероссийского образовательного проекта. В нем приняли участие ученики восьмых классов пяти самарских школ, в том числе Гимназии №3, «Технического лицея».

Совершенствование системы образования и создание условий для обеспечения компетентными кадрами – основная цель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Повышенный спрос на специалистов в сфере цифровизации в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается Правительством региона. А проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе как «Урок цифры» находится на особом контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На «Уроке цифры» ребятам рассказали, как создавать компьютерные игры и развлекательный контент и преуспеть в этом, а также о пользе компьютерных игр:

– Игровой процесс все больше и больше сплетается с образовательным: сейчас в игровой форме учат иностранные языки, оттачивают навыки мелкой моторики, ребята с ограниченными возможностями здоровья могут при помощи виртуальной реальности лечить те или иные недуги… Поэтому игра – это путь в будущее, это выбор профессии. Но самое главное, игра – это хорошая форма получения новых знаний и навыков, – сообщил школьникам руководитель «Проектного офиса цифрового развития Самарской области» Дмитрий Камынин.

Также школьникам рассказали об этапах создания и продвижения игр, о том, каких специалистов, в том числе гуманитарного профиля, привлекают к работе.

– При создании компьютерной игры сегодня задействуют не только программистов, но и дизайнеров, сценаристов, художников, – то есть большое количество специалистов из разных сфер деятельности вовлечены в этот увлекательный процесс, в игровую индустрию, – пояснил Дмитрий Камынин.

Также была затронута и тема информационной безопасности в сети и возможные «уловки», на которые не нужно попадаться, скачивая тот или иной развлекательный контент.

Основная цель проведения «Урока цифры» – формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий.

Самарская область – один из лидеров в стране по количеству участвующих в акции: она постоянно входит в ТОП-5 в России.

– Это очень важно для региона, так как мы стараемся популяризировать IT-специальности среди школьников. Такую задачу ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров. «Уроки цифры» не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT, – отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин.

– Ребята с интересом узнали о новых профессиях, которые связаны с IT-индустрией, так как это направление развивается очень быстро. Создание игр – это вообще очень интересно и увлекательно, найти себя в этой сфере может любой школьник, – сообщил по итогам «Урока цифры» директор по развитию компании Mercury Development Евгений Демьяненко.