Управление Росгвардии по Самарской области и Уполномоченный по правам человека заключили соглашение о сотрудничестве

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Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков и Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина поставили подпись под соглашением о взаимодействии и сотрудничестве.

Предметом соглашения является взаимодействие по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, предупреждения, выявления и устранения их нарушений на территории Самарской области.

Начальник регионального управления Евгений Панков выразил уверенность, что подписанное соглашение станет основой для плодотворного сотрудничества, в том числе и по вопросам обеспечения прав сотрудников и военнослужащих Росгвардии.