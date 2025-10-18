Я нашел ошибку
Главные новости:
Два пожара в Самаре и три - в области.
С начала дня в регионе подразделения МЧС ликвидировали 5 пожаров
Единственный гол забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.
«Акрон» одержал победу над «Пари НН» - 1:0
Пока кто-то ждет помощи, пожарные вынуждены отвлекаться на ложные вызовы.
ГУ МЧС СО:  заведомо ложный вызов - наказуем по закону
В этом году на развитие спортивной инфраструктуры в регионе направлено 1,6 млрд рублей.
В губернии продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры 
Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет.
Умер советский и российский ученый и публицист Сергей Кара-Мурза
Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции- звоните.
«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции работает в Самаре
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С.
19 октября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
Способы почистить печень после отказа от алкоголя.
Врач-гастроэнтеролог: пораженную алкоголем печень на ранних стадиях можно восстановить
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Умер советский и российский ученый и публицист Сергей Кара-Мурза

18 октября 2025 19:10
208
Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет.

На 87-м году жизни умер советский и российский ученый и публицист Сергей Кара-Мурза. Об этом РБК сообщил его сын Георгий Кара-Мурза.

Сергей Кара-Мурза родился в 1939 году в Москве. Он окончил химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1966 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук. В 1968–1990 годах работал заместителем директора Института истории естествознания и техники АН СССР, где в 1983 году защитил докторскую диссертацию по истории и методологии науки и техники.

С 1986 по 1991 год Кара-Мурза входил в группы экспертов по организации науки. В 1988 году ему присудили звание профессора. С 1988 по 1996 год он читал лекции в университетах Испании, в 1989–1990-х годах был приглашенным профессором в университете Сарагосы.

С 1990 по 2000 год он был начальником сектора устойчивого развития аналитического центра по научной и промышленной политике Министерства науки и промышленности России, в 2005 году стал начальником сектора общих проблем устойчивого развития Российского исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере.

Также Кара-Мурза был главным научным сотрудником Института социально-политических исследований РАН и профессором кафедры государственной политики в МГУ. С марта 2013 года являлся генеральным директором «Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования» (в 2014 году переименован в «Центр изучения кризисного общества»).

Под авторством Кара-Мурзы вышел ряд книг, а также более 50 статей по химии, истории и методологии науки и науковедению. Среди его известных публицистических работ — «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа», «Потерянный разум» и «Советская цивилизация».

