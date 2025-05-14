Умер советский дипломат и муж актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян

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На 93-м году жизни скончался советский дипломат и муж известной по фильму «Девчата» актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян. Об этом 14 мая сообщил источник «Известий».

По данным собесебника, Хштоян был обнаружен мертвым в своей квартире на улице Черняховского в Москве. Уточняется, что Хштоян страдал хроническими заболеваниями, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Родился Вилли Хштоян в Москве в 1932 году. Он окончил Московский финансовый институт и через два года после получения диплома начал карьеру экономиста в Русско-Иранском банке в Тегеране.

Хштоян был представителем СССР в Египте и Малайзии, председателем Внешпосылторга. С 1967 года стал мужем Румянцевой, с которой прожил в браке до смерти актрисы в 2008 году. Совместных детей у пары не было.

Фото: pxhere.com