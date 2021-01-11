Умер психиатр из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов

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В Москве на 83 году жизни умер психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, сообщили РИА Новости в Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

Отмечается, что врач скончался 4 января, но обнародовали эту информацию только сегодня.

По данным СМИ, Виноградов заболел 23 декабря, его госпитализировали в одну из столичных больниц, где у него диагностировали пневмонию.

Виноградов — автор более 150 научных публикаций в российских и зарубежных изданиях. В 2009 году он выступил инициатором создания организации некоммерческого партнерства "Лига экстрасенсов Российской Федерации", был экспертом программы "Битва экстрасенсов".

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