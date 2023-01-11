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Умер народный художник России, ветеран ВОВ Вениамин Чебанов 

11 января 2023 21:53
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Градоначальник отметил, что Чебанов был инициатором создания муниципальной картинной галереи, носящей ныне его имя.

Народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов, который посвятил свое творчество военной теме, скончался в Новосибирске на 98-м году жизни, сообщил мэр Анатолий Локоть, сообщает РИА Новости.

Градоначальник отметил, что Чебанов был инициатором создания муниципальной картинной галереи, носящей ныне его имя. Здесь размещена его диорама Ржевской битвы, посвященная схватке Сибирской добровольческой дивизии с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Она представляет собой полотно 2,7 на 10 метров.

Народный художник России Вениамин Чебанов родился 28 августа 1925 года в Украинской ССР, в 1935 году вместе с семьей переехал в Новосибирск. В 1944 году после окончания Новосибирского военно-пехотного училища в звании младшего лейтенанта попал на 1-й Украинский фронт. В должности командира взвода, а затем роты сражался с врагом до окончания войны. В боях был контужен, ранен. За боевые заслуги награжден медалью "За отвагу", орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени.

В послевоенные годы Чебанов учился в Иркутском художественном училище, после которого работал в разных издательствах как художник-оформитель. Во все времена его интересовала военная тема. С 1957 года сотрудничает с Западно-Сибирским книжным издательством, проиллюстрировал около 100 книг. Вениамин Чебанов являлся членом Союза художников СССР, РСФСР. С 2007 года — народный художник России. Его работы находятся в музеях страны и в частных собраниях в Польше, Болгарии, Германии, Франции, Америке, Финляндии. Большинство работ художника посвящены теме войны.

 

Фото:   ru.freepik.com

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