Ученые Самарского политеха придумали, как повысить качество питьевой воды

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Сотрудники кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Самарского политеха разработали концепцию современных очистных сооружений на водозаборах Центрального и Комсомольского районов Тольятти. Такие системы позволят довести качество питьевой воды в этих районах до стандартов, установленных СанПиНами.

–В последние годы ситуация с качеством питьевой воды изменилась из-за ужесточения санитарных норм, – поясняет доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Политеха Евгений Палагин. – Прошлые стандарты позволяли устанавливать повышенные значения предельно допустимой концентрации (ПДК) для определенных веществ. После введения новых норм стабильность работы многих водопроводных систем в стране поставлена под угрозу.

Речь идет о новых СанПиН 1.2.3685-21, а также о строительных нормах (СП 31.13330.2021), которые обязывают проводить обеззараживание подземных вод даже в тех случаях, когда они соответствуют ранее действовавшим стандартам.

На водозаборных конструкциях Центрального и Комсомольского районов Тольятти нет сооружений очистки и обеззараживания, поэтому некоторые показатели превышают норму. В 2023 году для решения этой проблемы был заключен договор между Самарским политехом и компанией «Волжские коммунальные системы».

– Мы рассмотрели три варианта технологических схем, которые позволят получить воду питьевого качества на тех водозаборах, где есть превышение ПДК, – говорит наш специалист. – По результатам технико-экономической оценки мы выбрали наиболее оптимальную схему. Внедрение концепции станет важным этапом для обеспечения качественного водоснабжения населения.

С этим решением «Волжские коммунальные системы» планируют принять участие в федеральном проекте «Чистая вода» (нацпроект «Жилье и городская среда»).