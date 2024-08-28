Ученые Самарского политеха придумали, как повысить качество питьевой воды

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ожидаемое число участников Спартакиады – 350 человек.
В начале сентября в Самарской области пройдут игры Специальной олимпиады по мини-футболу
Фестиваль прошел на площади Дворца культуры «Тольяттиазот» и собрал около 2 000 жителей города.
«Тольяттиазот» провел масштабный детский фестиваль
С наступлением каждого нового сезона у детей могут обостряться аллергические реакции. Весеннее цветение, летняя пыльца, осенние сырые листья или зимняя сухость воздуха - каждый период несет свои риски.
Врач аллерголог-иммунолог больницы Середавина рассказал, как помочь ребенку с аллергией в любое время года
Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" один из них появится в селе Спутник.
В Волжском районе в этом году будут возведены 4 новых ФАПа
Участники, среди которых была и сборная команда Самарской области, соревновались в семейной эстафете, упражнениях ГТО, силовом экстриме, футболе и волейболе.
 В Калининградской области состоялся финал Всероссийского марафона "Земля спорта"
Заявки из Чапаевска, Сызрани, Октябрьска и Отрадного получили федеральные гранты на реализацию проектов благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Четыре города губернии стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Планируется, что решение будет представлено на рынке совместным предприятием партнеров - ООО “МедТех ИИ”.
билайн Big Data & AI и Сеченовский университет создали ИИ-модель для оценки прогноза рецидива рака почки
Зарегистрироваться на "Кросс нации" можно через Госуслуги
Зарегистрироваться на "Кросс нации" можно через Госуслуги
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.48
-0.29
EUR 102.29
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
ВолгаФест в Самаре: 26 августа стартовала специальная программа
Бьюти-курсы и мастер-класс по соцсетям: какие программы могут бесплатно пройти самозанятые в Самарской области
В Самаре пройдет финал XVI областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ученые Самарского политеха придумали, как повысить качество питьевой воды

28 августа 2024 10:15
199
Ученые Самарского политеха придумали, как повысить качество питьевой воды

Сотрудники кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Самарского политеха разработали концепцию современных очистных сооружений на водозаборах Центрального и Комсомольского районов Тольятти. Такие системы позволят довести качество питьевой воды в этих районах до стандартов, установленных СанПиНами.

–В последние годы ситуация с качеством питьевой воды изменилась из-за ужесточения санитарных норм, – поясняет доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Политеха Евгений Палагин. – Прошлые стандарты позволяли устанавливать повышенные значения предельно допустимой концентрации (ПДК) для определенных веществ. После введения новых норм стабильность работы многих водопроводных систем в стране поставлена под угрозу.

Речь идет о новых СанПиН 1.2.3685-21, а также о строительных нормах (СП 31.13330.2021), которые обязывают проводить обеззараживание подземных вод даже в тех случаях, когда они соответствуют ранее действовавшим стандартам.

На водозаборных конструкциях Центрального и Комсомольского районов Тольятти нет сооружений очистки и обеззараживания, поэтому некоторые показатели превышают норму. В 2023 году для решения этой проблемы был заключен договор между Самарским политехом и компанией «Волжские коммунальные системы».

– Мы рассмотрели три варианта технологических схем, которые позволят получить воду питьевого качества на тех водозаборах, где есть превышение ПДК, – говорит наш специалист. – По результатам технико-экономической оценки мы выбрали наиболее оптимальную схему. Внедрение концепции станет важным этапом для обеспечения качественного водоснабжения населения.

С этим решением «Волжские коммунальные системы» планируют принять участие в федеральном проекте «Чистая вода» (нацпроект «Жилье и городская среда»).

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поставил задачи замглавы Кинеля Вячеславу Тимошенко по развитию ЖКХ города
28 августа 2024  12:59
Вячеслав Федорищев поставил задачи замглавы Кинеля Вячеславу Тимошенко по развитию ЖКХ города
117
В Самаре пройдут Дни культуры Ингушетии
28 августа 2024  12:53
В Самаре пройдут Дни культуры Ингушетии
144
ВолгаФест в Самаре: 26 августа стартовала специальная программа
28 августа 2024  10:36
ВолгаФест в Самаре: 26 августа стартовала специальная программа
196
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил на личный прием жительницу областного центра Галину Шахову.
27 августа 2024  15:08
Вячеслав Федорищев поручил устранить проблемы с затянувшимся капремонтом многоквартирного дома в Самаре
535
В Самарской области многодетные семьи получают новую меру социальной поддержки для школьников
27 августа 2024  13:57
В Самарской области многодетные семьи получают новую меру социальной поддержки для школьников
518
Весь список