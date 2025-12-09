Я нашел ошибку
Участники «Школы героев» вместе с жителями губернии почтили память Героев Отечества

50
В этот день в Самаре на площади Славы у горельефа Скорбящей Матери-Родине прошла церемония возложения цветов.

9 декабря, в День Героев Отечества, в Самарской области прошли памятные мероприятия. Эта дата – дань уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.

«С Самарской областью связан жизненный путь 436 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. Среди них участники Великой Отечественной войны и военнослужащие, которые отстаивали интересы страны в послевоенные годы, участники специальной военной операции. За выдающиеся успехи в труде высших государственных наград удостоены 347 человек. Мы бесконечно благодарны Героям Отечества за их подвиги и свершения. Вечная слава павшим», - отметил в своем канале МАХ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В этот день в Самаре на площади Славы у горельефа Скорбящей Матери-Родине прошла церемония возложения цветов. Вместе с представителями власти и общественных организаций в ней приняли участие Герои России.

«Герои Отечества - это не только фамилии. Это и подразделения, и соединения, и огромное количество людей, которые работали на эту Победу, на эту золотую звезду Героя, - подчеркнул Герой России Игорь Станкевич. - Не случайно говорят: «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Поэтому сегодняшнее мероприятие - это память о всех, кто защищал Родину». 

В числе тех, кто пришел почтить память Героев, - ветераны специальной военной операции — участники программы «Школа героев». Сегодня они продолжают дело поколения Победителей. 

«Я сам видел, как ребята, совсем как в старые времена наши прадеды, деды, не жалели себя, защищая страну», — рассказывает ветеран СВО Максим Меделяев.

Его коллега по проекту, ветеран Сергей Гайко, добавляет: «Наша задача — поддерживать тех, кто сейчас на передовой, и помнить тех, кого нет».

Программа «Школа героев» (реализуется по инициативе главы региона в продолжение президентской «Время героев») объединяет людей, которые понимают, что значит служить своей стране и на полях сражений, и уже здесь, на гражданке. Глава Волжского района, ветеран СВО Александр Шарков, также участвующий в проекте, отметил: «Важно, чтобы люди знали о подвигах наших современников. В самарских бригадах служат настоящие герои».

День Героев Отечества - повод ещё раз вспомнить всех, кто проявил мужество в бою и в труде, возможность сохранить и передать эти истории и опыт от одного поколения к другому.

 

Фото:  Волжская коммуна

Теги: Самара

