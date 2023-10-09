Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском Росреестре рассказали, на что влияет деятельность кадастровых инженеров
В самарском Росреестре рассказали, на что влияет деятельность кадастровых инженеров
Более трети россиян (37%) считают, что отпускать ребенка в школу одного можно с 8-9 лет
Более трети россиян считают, что отпускать ребенка в школу одного можно с 8-9 лет
На экспериментальной сцене Самарского драмтеатра состоится премьера спектакля «Это всё она»
На экспериментальной сцене Самарского драмтеатра состоится премьера спектакля «Это всё она»
Сотрудники полиции напомнили тольяттинцам основные правила противодействия мошенникам
Сотрудники полиции напомнили тольяттинцам основные правила противодействия мошенникам
Участники форума «Пространство развития» получат гранты от «Росмолодёжи»
Участники форума «Пространство развития» получат гранты от «Росмолодёжи»
На ул. Гастелло в Самаре тушили пожар
На ул. Гастелло в Самаре тушили пожар
В Самаре названы требования к нанесению изображений, рисунков, надписей на фасады зданий
В Самаре названы требования к нанесению изображений, рисунков, надписей на фасады зданий
На этой неделе подвижной состав «Ласточки» заменят
На этой неделе подвижной состав «Ласточки» заменят
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.49
0.81
EUR 106.01
1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участники форума «Пространство развития» получат гранты от «Росмолодёжи»

9 октября 2023 12:26
92
Участники форума «Пространство развития» получат гранты от «Росмолодёжи»

Всероссийский форум «Пространство развития» Российского Союза Молодежи стал площадкой «Росмолодёжь. Гранты». Участники форума смогут представить инициативу и получить поддержку на ее реализацию в размере до 500 000 рублей.

Конкурс пройдет в 18 номинациях, свои проекты представят в том числе участники проекта «Донбасс – пространство развития молодежи», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

Грантовый конкурс Росмолодёжи в рамках Всероссийского форума «Пространство развития» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 23 октября.

Цель Форума – формирование сообществ молодых профессионалов, которые успешно реализуют свои компетенции, воплощают социальные инициативы в малых городах и селах, а также вовлекают в созидательную деятельность свое окружение. Его участниками станут 500 так называемых агентов социальных изменений – команды, предлагающие социально-значимые решения в рамках федеральной программы Российского Союза Молодежи «Пространство развития», тренеры неформального образования, команды местных организаций РСМ.

«Федеральная программа РСМ «Пространство развития» построена на разработке и реализации социально-значимых инициатив молодежью там, где найти финансовую поддержку не всегда просто. На форум в Нижний Новгород участники приедут с готовыми, проработанными инициативами и новыми идеями, именно поэтому проведение Всероссийского конкурса молодежных проектов столь актуально для этой площадки. Это не первый год нашего сотрудничества с Росмолодёжью: благодаря аналогичному конкурсу в прошлом сезоне 18 команд «Пространства развития» получили поддержку общей суммой на 4 млн рублей и успешно воплотили свои идеи в жизнь», - поделилась заместитель Председателя Российского Союза Молодежи, член Общественного совета Росмолодёжи Анна Аполосова.

Прием заявок на грантовый конкурс проходит до 16 октября 2023 года 16:00 (мск) на сайте.  Очная защита пройдет на площадках форума.

Организаторами форума выступают Российский Союз Молодежи, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), Правительство Нижегородской области, Фонд президентских грантов. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре названы требования к нанесению изображений, рисунков, надписей на фасады зданий
9 октября 2023  12:09
В Самаре названы требования к нанесению изображений, рисунков, надписей на фасады зданий
141
В «РКС-Самара» началась осенняя акция «Пени исчезают в октябре».
9 октября 2023  10:32
В «РКС-Самара» началась осенняя акция «Пени исчезают в октябре»
122
На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу
7 октября 2023  12:00
На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу "Мастер и Маргарита"
760
Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу
6 октября 2023  12:22
Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу
527
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
6 октября 2023  11:03
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
528
Весь список