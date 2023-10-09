Участники форума «Пространство развития» получат гранты от «Росмолодёжи»

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Всероссийский форум «Пространство развития» Российского Союза Молодежи стал площадкой «Росмолодёжь. Гранты». Участники форума смогут представить инициативу и получить поддержку на ее реализацию в размере до 500 000 рублей.

Конкурс пройдет в 18 номинациях, свои проекты представят в том числе участники проекта «Донбасс – пространство развития молодежи», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

Грантовый конкурс Росмолодёжи в рамках Всероссийского форума «Пространство развития» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 23 октября.

Цель Форума – формирование сообществ молодых профессионалов, которые успешно реализуют свои компетенции, воплощают социальные инициативы в малых городах и селах, а также вовлекают в созидательную деятельность свое окружение. Его участниками станут 500 так называемых агентов социальных изменений – команды, предлагающие социально-значимые решения в рамках федеральной программы Российского Союза Молодежи «Пространство развития», тренеры неформального образования, команды местных организаций РСМ.

«Федеральная программа РСМ «Пространство развития» построена на разработке и реализации социально-значимых инициатив молодежью там, где найти финансовую поддержку не всегда просто. На форум в Нижний Новгород участники приедут с готовыми, проработанными инициативами и новыми идеями, именно поэтому проведение Всероссийского конкурса молодежных проектов столь актуально для этой площадки. Это не первый год нашего сотрудничества с Росмолодёжью: благодаря аналогичному конкурсу в прошлом сезоне 18 команд «Пространства развития» получили поддержку общей суммой на 4 млн рублей и успешно воплотили свои идеи в жизнь», - поделилась заместитель Председателя Российского Союза Молодежи, член Общественного совета Росмолодёжи Анна Аполосова.

Прием заявок на грантовый конкурс проходит до 16 октября 2023 года 16:00 (мск) на сайте. Очная защита пройдет на площадках форума.

Организаторами форума выступают Российский Союз Молодежи, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), Правительство Нижегородской области, Фонд президентских грантов.