Участниками Парада Победы на площади Куйбышева в Самаре стали более 23 тысяч зрителей

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9 мая, на главной площади областной столицы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы (0+). Участниками мероприятия стали более 23 тысяч зрителей.

В пятницу по площади им. Куйбышева прошли 30 парадных расчетов и более 40 единиц военной техники. Парад сопровождал Сводный военный оркестр Самарского гарнизона.

В мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны СВО, представители правоохранительных органов и военно-патриотических клубов, юнармейцы, кадеты, казаки.

Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. Перед началом парада губернатор Вячеслав Федорищев поприветствовал их и пообщался с ними.

Зрителями парада на площади Куйбышева стали более 23 тысяч человек. Его можно было посмотреть также в прямом эфире региональных телеканалов и в соцсетях.

Кроме того, более 10 тысяч самарцев почтили память своих родных, участников Великой Отечественной войны, в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" (0+). Колонна прошла с портретами по площади.

В память о великом подвиге также состоялась церемония возложения цветов к Вечному Огню горельефа "Скорбящей Матери-Родине", мемориалу "Куйбышевцы - Герои Советского Союза".

Источник: СОВА

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области