Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, более 10 тысяч самарцев почтили память своих родных, участников Великой Отечественной войны, в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк".
Участниками Парада Победы на площади Куйбышева в Самаре стали более 23 тысяч зрителей
Архив призван стать основой для будущих исследований, документальных фильмов и других проектов, посвященных этой теме.
В Самаре приступили к формированию цифрового архива историй участников СВО
В матче за 3-е место она обыграла Лизи Звиадаури из сборной Грузии.
Представительница Самарской области Анна Чернышева - бронзовый призер  чемпионата Европы по каратэ
Погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями спасены 4 человека, эвакуированы 15 человек.
В Самаре в доме на улице Марии Авейде горела квартира
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +14, +16°С.
11 мая в регионе местами небольшой дождь, до +17°С
Кульминацией Фестиваля станет зрелищное выступление легендарной пилотажной группы «Русь». Оно начнется в 16:00.
В Самаре на набережной 10 мая проходит спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 2-4 часа в губернии ожидается гроза и усиление ветра
Водителям вручали памятки, напоминающие об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, и дарили яблоки с пометкой «Я не пью за рулем!»
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическую акцию «Трезвый водитель»
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участниками Парада Победы на площади Куйбышева в Самаре стали более 23 тысяч зрителей

10 мая 2025 19:50
202
Кроме того, более 10 тысяч самарцев почтили память своих родных, участников Великой Отечественной войны, в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк".

9 мая, на главной площади областной столицы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы (0+). Участниками мероприятия стали более 23 тысяч зрителей.

В пятницу по площади им. Куйбышева прошли 30 парадных расчетов и более 40 единиц военной техники. Парад сопровождал Сводный военный оркестр Самарского гарнизона.

В мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны СВО, представители правоохранительных органов и военно-патриотических клубов, юнармейцы, кадеты, казаки.

Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. Перед началом парада губернатор Вячеслав Федорищев поприветствовал их и пообщался с ними.

Зрителями парада на площади Куйбышева стали более 23 тысяч человек. Его можно было посмотреть также в прямом эфире региональных телеканалов и в соцсетях.

Кроме того, более 10 тысяч самарцев почтили память своих родных, участников Великой Отечественной войны, в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" (0+). Колонна прошла с портретами по площади.

В память о великом подвиге также состоялась церемония возложения цветов к Вечному Огню горельефа "Скорбящей Матери-Родине", мемориалу "Куйбышевцы - Герои Советского Союза".

Источник: СОВА

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Архив призван стать основой для будущих исследований, документальных фильмов и других проектов, посвященных этой теме.
10 мая 2025, 18:39
В Самаре приступили к формированию цифрового архива историй участников СВО
Архив призван стать основой для будущих исследований, документальных фильмов и других проектов, посвященных этой теме. Общество
155
Погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями спасены 4 человека, эвакуированы 15 человек.
10 мая 2025, 16:28
В Самаре в доме на улице Марии Авейде горела квартира
Погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями спасены 4 человека, эвакуированы 15 человек. Происшествия
238
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +14, +16°С.
10 мая 2025, 15:58
11 мая в регионе местами небольшой дождь, до +17°С
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +14, +16°С. Общество
270
В центре внимания
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2025  11:41
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
375
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
9 мая 2025  14:05
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
792
В память о подвиге народа в Самаре состоялся военный парад и шествие «Бессмертного пол
9 мая 2025  13:41
В память о подвиге народа в Самаре состоялся военный парад и шествие «Бессмертного полка»
595
Самарцам напоминают про ограничение транспорта
9 мая 2025  10:58
Самарцам напоминают про ограничение транспорта
495
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2025  08:00
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне
1372
Весь список