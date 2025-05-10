Участниками Парада Победы на площади Куйбышева в Самаре стали более 23 тысяч зрителей

9 мая, на главной площади областной столицы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы (0+). Участниками мероприятия стали более 23 тысяч зрителей.
В пятницу по площади им. Куйбышева прошли 30 парадных расчетов и более 40 единиц военной техники. Парад сопровождал Сводный военный оркестр Самарского гарнизона.
В мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны СВО, представители правоохранительных органов и военно-патриотических клубов, юнармейцы, кадеты, казаки.
Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. Перед началом парада губернатор Вячеслав Федорищев поприветствовал их и пообщался с ними.
Зрителями парада на площади Куйбышева стали более 23 тысяч человек. Его можно было посмотреть также в прямом эфире региональных телеканалов и в соцсетях.
Кроме того, более 10 тысяч самарцев почтили память своих родных, участников Великой Отечественной войны, в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" (0+). Колонна прошла с портретами по площади.
В память о великом подвиге также состоялась церемония возложения цветов к Вечному Огню горельефа "Скорбящей Матери-Родине", мемориалу "Куйбышевцы - Герои Советского Союза".
Источник: СОВА
Фото: пресс-служба Правительства Самарской области