У самарцев отобрали браконьерские рыболовные орудия

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Судебные приставы Советского района г. Самары передали на уничтожение орудия для незаконного вылова рыбы и раков. Любители скоротать дни на рыбалке лишились рыболовных сетей и многозаходных ловушек.

Рыбаки, не имеющие соответствующего разрешения, установили рыболовные сети на озере Гатное и на рыбопромысловом участке Саратовского водохранилища. Противоправные действия мужчин, добывающих водных млекопитающих запрещенным способом, пресекли правоохранительные органы. Однако до момента задержания один из них все же успел достать из местного водоема несколько особей водных биологических ресурсов.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал жителей г. Самары виновными в совершении преступления на основании ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» и назначил наказание в виде штрафа с конфискацией добычи и орудия браконьерства.

Исполнительные листы поступили для исполнения в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудники Службы в рамках исполнительных производств передали орудия браконьерства, в том числе и полученные после изъятия сотрудниками контролирующих органов, в территориальное управление Росимущества для дальнейшего уничтожения. Сам улов, добытый одним из мужчин незаконным путем, был выпущен в естественную среду обитания.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.