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У россиян осталось пять дней на уплату имущественных налогов, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

«Кто ещё не оплатил налоги на имущество за 2023 год, поспешите — осталось меньше недели. Их нужно оплатить не позднее 2 декабря», — говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом отмечается, что данная мера не распространяется на налогоплательщиков на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавших от паводка в Оренбургской области (для них срок уплаты продлён на 12 месяцев).

Уточняется, что в случае несвоевременной оплаты с 3 декабря начнут ежедневно начисляться пени, пишет РТ.