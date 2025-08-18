ТЮЗ "Самарт": лекция Ильи Доронченкова «Первые выставки Сергея Дягилева: куратор между эстетикой и геополитикой»

178

21 августа на площадке самарского ТЮЗ "Самарт" состоится открытая лекция Ильи Доронченкова «Первые выставки Сергея Дягилева: куратор между эстетикой и геополитикой».



Илья Доронченков – заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе, профессор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета в Санкт-Петербурге:

– Сергей Дягилев всемирно известен как реформатор театра, импресарио "Русских сезонов". Но до того, как прославиться в этом качестве, он стал практически первым в мире куратором в современном смысле этого слова. В 1890-е годы он организовал целый ряд выставок новаторского зарубежного искусства в России - от немецких и британских акварелистов в 1897 году до международного смотра мирового модернизма в 1899. На первый взгляд, он осуществлял в них эстетскую программу Серебряного века. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что в проектах Дягилева этих лет есть и политическая, и даже геополитическая составляющая. На лекции мы рассмотрим основные дягилевские выставки 1890-х годов и выясним, как его выбор куратора сочетается, к примеру, с борьбой Норвегии за независимость от Швеции и со стратегическими интересами России в арктических морях, как нужно привлекать к пиару своей выставки Российского императора и ряд других, не менее интересных вопросов.



