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Тысячный пациент вытрезвителя в Ачинске получи в подарок пять литров кефира

24 октября 2024 14:36
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Первый посетитель ачинского вытрезвителя получил в подарок всего одну бутылку кефира.

Тысячный пациент вытрезвителя в городе Ачинске (Красноярский край) получил необычный подарок от заместителя главы города Сергея Сетова — пятилитровую бутылку кефира, передает РБК со ссылкой на «Ачинскую газету».

Мужчина стал тысячным «гостем» местного медицинского учреждения. Отмечается, что первый посетитель ачинского вытрезвителя получил в подарок всего одну бутылку кефира, а тысячный юбиляр получил целых пять литров этого кисломолочного продукта.

«Если быть точными, то посетил гражданин вытрезвитель. Не по своей воле, конечно, для восстановления его доставили сотрудники полиции. Но от помощи он не отказался», — говорится в публикации.

 

Фото:   freepik.com

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