Творческие встречи, книжные выставки, экскурсии, мастер-классы: как пройдёт «Ночь искусств» в СОУНБ

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«Россия объединяет» – под таким девизом совсем скоро состоится общенациональная ежегодная акция «Ночь искусств». Уже 2-го ноября, в преддверии Дня народного единства, Самарская областная универсальная научная библиотека станет одной из самых заметных площадок проведения акции в нашем городе. Гостей библиотеки в этот день ожидают разнообразные активности, среди которых встречи с людьми из мира искусства, книжные выставки, экскурсии, мастер-классы и многое другое. (16+)

Открытие «Ночи искусств»: 16:00 – 16:10

Искусство и принадлежность к единой отчизне – вот те вещи, которые сближают людей. Торжественное открытие «Ночи искусств» состоится при участии хора регионального отделения «Движение первых» Самарской области, участники которого исполнят песню о России.

Авторский показ выставки «Под небесами» от художника Владимира Опара: 16:00–17:00

Российский живописец, действительный член Московского союза художников и ассоциации нидерландских художников Pulchri Studio Владимир Опара посетит Самару, чтобы самостоятельно провести показ своей выставки «Под небесами», на которой представлены его самые свежие работы.

Экскурсии по книжно-иллюстративной выставке «Сокровища искусства на страницах редких изданий»: 16.00 – 19.30

В экспозиции вы найдёте многочисленную и красочно иллюстрированную литературу по истории искусства, путеводители по знаменитым галереям и музеям мира, интерактивные мультимедийные материалы. Абсолютное большинство изданий на выставке – это самые настоящие библиографические редкости, которые могут послужить замечательными проводниками в мир искусства.

Викторина «Самарская мозаика»: 16:00 – 17:00 и 18:00 – 19:00

Поборитесь за звание главного знатока истории родного города, ответив на вопросы об известных личностях, местах и событиях, связанных с Самарой.

Мастер-класс по написанию пьесы от актрисы театра «Город» Анны Корабель: 16:00 – 17:00

Участники мастер-класса узнают об основах написания пьесы, вспомнят о великих русских драматургах, а также напишут свою авторскую мини-пьесу на базе уже знакомого сюжета!

Театральная мастерская «Весёлые побасенки: читаем и снимаем басни Ивана Крылова»: 16:30 – 19:30

Участникам театральной мастерской представится замечательная возможность стать настоящими мастерами художественного слова! Помогут в этом актёры самарского театра «Город»: под их чутким руководством вы сможете войти в образ и мастерски разыграть сценки по басням «русского Эзопа».

Творческая встреча с прозаиком и публицистом Алёной Даль: 17:00 – 18:00

Член Союза писателей России, лауреат Германского международного конкурса «Книга Года» Алёна Даль, известная по своему роману «Живые души», расскажет читателям о своих книгах, путешествиях по разным уголкам света и пройденном творческом пути.

Мастер-класс по созданию закладки для книг – шпильки для волос «Завитки и завитушки»: 17:00

Увлекаетесь рукоделием? Тогда обратите внимание на старинное искусство кручения проволоки: из этого материала изготавливаются самые необыкновенные работы, удивляющие своей красотой. В библиотеке вы сможете посетить тематический мастер-класс и своими руками создать элегантное украшение для себя или близких людей.

Творческая встреча с художницей Натальей Мурадовой:

18:00 – 19:00

Народный художник России, академик Российской академии художеств Наталья Мурадова в прошлом году удивила Самару выставкой своих работ. Мастерски преображая ткани и нити в возвышенные художественные образы, она открывает для зрителя новые грани творчества. В чём секрет её волшебной техники? Об этом расскажет сама Наталья Мурадова!

Мастер-класс по изготовлению магнита-сувенира

«Любимая пластинка»: 18:00

Смастерите сувенир на магните в форме виниловой пластинки! Необычный памятный подарок придётся по душе всем любителям музыки.

Хореографические миниатюры с элементами мастер-класса по русскому танцу: от падеграса до кадрили: 18:00 – 19:30

Представители клуба историко-бытового танца «Свита» проведут для самарцев мастер-класс, участники которого узнают о традиционной танцевальной культуре русского народа и разучат простые танцевальные элементы.

Спектакль самарского театра «Город» «Марьино поле»: 18:00 (платное посещение)

Фантасмагория о вечной любви в исполнении трёх женщин. Они ждут своих мужей с фронта и своим примером показывают, что Жизнь сильнее Смерти, а в нашем трагическом мире по-прежнему живы Вера, Надежда и Любовь.

Подробности спектакля и приобретения билетов – по ссылке.

2 ноября, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Фото: пресс-служба СОУНБ