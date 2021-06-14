ЦУР СО:  За вторую неделю июня от жителей региона поступило 3083 жалобы

102

За вторую неделю июня от жителей региона поступило 3083 сообщения через систему «Инцидент Менеджмент» и на платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

ТОП-3 жалоб в социальных сетях:

- Оказание государственной социальной помощи

- Отлов безнадзорных собак и кошек

- Отсутствие горячей воды

ТОП-3 обращений на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»:

- Оказание государственной социальной помощи

- Отсутствие сертификата о вакцинации

- Выбоины и ямы на дорогах

Где выплаты?

Специалисты Центра управления регионом зафиксировали рост вопросов от родителей по теме оформления выплат на детей от 3 до 7 лет.

Напомним, малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно могут получить ежемесячную выплату на каждого ребёнка. Этот вид господдержки введен с 2020 года. С 1 апреля 2021 года правила претерпели изменения: сумма выплаты увеличена и рассчитывается по трёхступенчатой системе, а помощь стала более адресной. Заявление для назначения, продления и перерасчёта выплаты можно подать на сайте Госуслуг, а за разъяснениями обратиться в Управление социальной зашиты населения по месту жительства.

В настоящее время органы соцзащиты обрабатывают поступившую информацию в том числе, полученную в рамках межведомственного взаимодействия, полноту и достаточность поступивших сведений, необходимых для принятия решения о перерасчете выплаты.

На срок принятия решения могут влиять факты задержки поступления ответов на межведомственные запросы, некорректность поступающих сведений и необходимость дополнительной проверки. В 2020 году единовременную выплату в размере 5 000 рублей получили родители 27 014 детей.

Терпение и труд: в регионе продолжают подготовку к зиме.

В Самарской области идут гидравлические испытания систем тепло- и водоснабжения, объёмы перекладки труб значительно выросли. Опрессовки позволят энергетикам выявить наиболее уязвимые участки сетей, которые нуждаются в ремонте.

Однако, жителей беспокоит ограничение водоснабжения, особенно если воду отключают из-за обнаружения порывов, или управляющие организации забывают заранее уведомить граждан о грядущем отключении жизненно важных ресурсов, что является грубым нарушением. Актуальную информацию о сроках и причинах отключения воды можно найти на сайтах ресурсоснабжающих организаций, администраций городов и районов, а также в их официальных группах в социальных сетях или по телефонам единой диспетчерской службы в муниципалитетах.

Продолжают падать.

Жители разных городов и районов продолжают сообщать в социальных сетях об упавших деревьях. Всего специалисты Центра управления регионом зафиксировали около 60 подобных жалоб с начала июня.

Среди ночи упало дерево в Самаре на пересечении улиц Панова и Скляренко, перекрыв проезд. Жители написали об этом в официальную группу администрации Октябрьского района. Сотрудники службы благоустройства трудились всю ночь, к утру проезд был свободен. Бдительность жителей помогла спасти микрорайон от утренних пробок.

Жители Землянского поезда в Самаре сообщили об упавших деревьях в своем дворе.

«Под огромными свисающими ветками собираются маленькие дети. Позвонили в ЖЭУ, отправили заявку, никто не приехал. Ночью, во время грозы, сломалось второе дерево. Ветки касались проводов, сверкали так, что отключалась бытовая техника. Снова позвонили в ЖЭУ. Впереди ещё два таких старых дерева, с сухими ветками, деревья старые, наклонены, представляют опасность. Просьба принять меры и срочно спилить деревья, пока кто-нибудь не пострадал», - написали граждане в соцсетях.

После сигнала администрация организовала работу, аварийное дерево спилили и заверили, что работы по приведению в порядок зеленых насаждений на этой территории будут продолжаться.

Вопросы от граждан поступают и на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Так, жители Тольятти обратились с просьбой принять меры в отношении маршрута № 303, указав госномер. Автобус ездит по направлению Тольятти-Подстепки.

«Вчера водитель этого автобуса вел себя грубо по отношению к пассажирам. Поведение было неадекватным. Всё время ругался матом. Орал, чтобы все быстро заходили и выходили из автобуса, потому что у него впереди загорался красный свет светофора. Водитель категорически не хотел ехать через п. Приморский, а ехать в объезд. Было страшно находиться внутри такого транспорта», - написали пассажиры.

Также граждане сообщили, что водитель резко тормозил и не соблюдал скоростной режим.

В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области взяли вопрос в работу. Проведена проверка, с водителем провели воспитательную беседу и временно отстранили от работы!

Официальные группы Центра управления регионом Самарской области в социальных сетях:

https://vk.com/tsur63

https://www.instagram.com/tsur63/

Фото: pixabay