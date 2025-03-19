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ЦУР Самарской области назвал самые популярные госпаблики

19 марта 2025 15:22
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Самыми многочисленными и самыми востребованными госпабликами стали официальные страницы образовательных учреждений – школ и детских садов.

Самыми многочисленными и самыми востребованными госпабликами стали официальные страницы образовательных учреждений – школ и детских садов. В этой сфере в Самарской области функционирует 1123 госпаблика.

На втором месте – паблики органов власти. Официальная информация от них публикуется в 833 пабликах.

В сфере культуры действует 176 госпабликов, они также очень популярны у жителей региона.

В последние годы сфера государственного цифрового взаимодействия активно развивается, что обусловлено стремительным прогрессом технологий и трансформацией предпочтений аудитории в способах получения информации. За последние 2 года госпаблики Самарской области - официальные страницы региональных и муниципальных органов власти, а также подведомственных организаций, стали основными площадками для диалога с жителями. 

Благодаря обращениям через госпаблики разрешаются многие вопросы, с которыми обращаются самарцы. Мнение граждан, озвученное на официальных страницах, учитывается при принятии управленческих решений: ремонте дорог, благоустройстве территорий, строительстве медицинских объектов и так далее. С лета 2024 года на странице Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на комментарии жителей отвечают министры, главы городов и районов.

«В Самарской области государственными пабликам охвачены все сферы жизни человека. Основная их ценность заключается в оперативном и качественном информировании населения и обратной связи с ним. И в современном мире «цифры» этот быстрый, удобный способ связи власти и людей имеет приоритетное значение», - рассказала руководитель ЦУР Самарской области Екатерина Сидорова. 

 

Теги: Самара

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