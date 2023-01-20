ЦУР помогает  решать проблемы с отоплением в образовательных учреждениях

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В январе число обращений граждан, связанных с качеством теплоснабжения в детских садах и школах Самарской области, выросло.

Так, жители Сызранского района попросили обратить внимание на школу в селе Ивашевка, где температура в классах и спортзале после каникул не поднималась выше 15 градусов. Сигнал в социальных сетях зафиксировали специалисты Центра управления регионом с помощью системы Инцидент Менеджмент. Для проверки температурного режима в сельскую школу выехала комиссия с участием представителей прокуратуры. В результате было принято оперативное решение о проведении ремонтных работ, на время которых детей перевели в другую школу.

В еще одном селе Сызранского района - Балашейке приняли решение срочно утеплить участок теплотрассы, чтобы температура воздуха в местном детском саду была в норме во всех группах. По окончанию отопительного сезона, в 2023 году за счет бюджета района планируется организовать промывку отопительной системы и увеличение количества радиаторов. В 2024 году запланировано в здании детского сада установить пластиковые окна и заменить систему отопления.

Аналогичные сигналы поступают и от родителей учащихся 114-ой школы в Самаре. После сигналов из ЦУР городской департамент образования провел проверку, администрация школы организовала промывку системы отопления. В настоящее время температура воздуха в 114-ой школе составляет 19-22 °C, что соответствует санитарным нормам.

Чтобы о вашей проблеме органы власти узнали быстрее, специалисты ЦУР Самарской области советуют писать сообщения в официальных аккаунтах министерств и муниципалитетов в соцсетях, также на площадки регионального ЦУР: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars.

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