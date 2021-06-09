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Центральное мероприятие Дня России в Самаре пройдет под названием "Россия – страна побед!" 

9 июня 2021 19:59
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Детали и слагаемые праздничной программы.

12 июня – День России – традиционно отмечается концертами, фестивалями, экскурсиями, спортивными состязаниями, шествиями и патриотическими акциями.

В нынешнем году коронавирусное напряжение постепенно спадает, но тем не менее ситуация остается тревожной. Поэтому запланированная масштабная программа празднования Дня России в Самарской области состоится при строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Организаторы призывают жителей и гостей Самарской области быть внимательными к себе и своим близким: соблюдать масочный режим и не пренебрегать социальной дистанцией. Необходимо помнить о мерах профилактики, главной из которых является вакцинация!

В этом году Самарская губерния традиционно примет участие во всероссийских патриотических акциях «Окна России» и «Флаги России. 12 июня», волонтерами будут раздаваться ленты триколор. В ночь с 11 на 12 июня телевизионная башня ГТРК «Самара» будет подсвечена цветами российского флага, поддержав тем самым всероссийскую акцию по подсветке задний в цвета официального государственного символа Российской Федерации.

Сам праздник – 12 июня – столица региона отпразднует с акцентом на научные и культурные достижения нашей страны и на героев, прославивших Россию в разных сферах и областях. 2021 год объявлен Президентом Владимиром Путиным «Годом науки и технологий», это год 60-летия первого полета человека в космос. Россия – страна мировых побед и родина уникальных талантливых людей. Праздник День России дает возможность каждому почувствовать себя частью великой страны, вспомнить о достижениях и победах великих предшественников.

Именно поэтому центральное мероприятие Дня России в Самаре пройдет под названием «#СтранаПобедителей». «#СтранаПобедителей» – это самый масштабный по времени и тематике городской квест, который посвящен победам и выдающимся достижениям российского народа в разные исторические времена. С 11:00 до 16:00 на 3-й очереди набережной, от Речного вокзала до Струковского парка имени М. Горького, будут работать 60 тематических станций. Все точки квеста обозначат воздушными шарами, а участников встретят ведущие в фирменных футболках, которые выдадут карту игры, объяснят правила и предложат тематические задания. Следуя основному принципу организации всех мероприятий 2021 года, озвученного Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, – максимальное внимание на сохранение здоровья граждан, – работа квеста будет выстроена так, чтобы избежать большого скопления людей. Каждый участник сможет начать проходить квест с любой станции, где при выполнении первого задания ему выдадут маршрутный лист с отметкой о прохождении первой точки маршрута. За прохождение каждой станции будет проставлена соответствующая печать. Отрадно, что «проигравших» на станциях не будет, каждый участник получит «печать» в маршрутный лист. Цель – пройти как можно больше станций, проявив смекалку и знания. Поучаствовать в квесте сможет любой желающий, а самые творческие и активные получат ценные призы: часы AppleWatch, наушники Beats, «Яндекс станция Алиса», и главный приз – туристическую путевку на двоих! Вручение призов состоится на площади Куйбышева во время торжественной концертной программы.

В дневное время к празднованию Дня России присоединятся также музейные площадки Самары, сделав посещение основных экспозиций бесплатными. В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В.Алабина (ул. Ленинская, 142) пройдет интерактивная программа «Наша Родина, наше Отечество». Участники узнают о многонациональном составе нашего края и страны, о символах России, Самарской области и Самары. В Историческом парке «Россия – Моя история» в 12 часов начнется программа семейных мероприятий: мультимедийная экспозиция («Рюриковичи» и «Романовы»), «Урок мужества» совместно с Самарским региональным отделением ДОСААФ России и семейные военно-патриотические соревнования, мастер-классы «Создай герб своей семьи», «Славянская письменность», «История народных промыслов» (роспись тарелок), историческая беседа с роботом-экскурсоводом Роби МИПСом. В 14:00 и 16:00 состоится показ лучших фильмов из архива Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли». В Самарском областном художественном музее 12 июня бесплатный вход на постоянную экспозицию музея, а также на выставку «Венир Кныжов – свидетель Времени». В 19:30 на сцене «Главная палуба» на территории фестиваля «ВолгаФест» состоится уникальный концерт Самарского академического театра оперы и балета, в котором река и волжские просторы создадут новые условия для звучания великой русской музыки.

С 17:00 до 23:00 на площади Куйбышева состоится праздничная концертная программа, выступления творческих коллективов и артистов Самарской области. Государственный Волжский русский народный хор им. П. Милославова, инструментальный молодежный дуэт (DJ и барабанщик), «Баян-Микс», «Камедоз», молодежный хореографический коллектив «Нью Фейс», детские творческие коллективы «Льдинка» и «Задумка», балет «Гранд бабу», силовое шоу «Русские Витязи», а также молодежные группы «НеЗабава» и «Наши люди» – все синхронно зазвучат в самарской праздничной программе «Россия – страна побед!». Кульминацией концерта станет выступление группы «Любэ». Известный и любимый россиянами творческий коллектив авторской и военной песни в лице бессменного лидера Николая Расторгуева поздравят самарцев и гостей города с Днем России.

В 22:45 на пл. Куйбышева прозвучит финальный аккорд торжественных мероприятий –праздничный фейерверк.

 

Теги: День России мероприятия Самара

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