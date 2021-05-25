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25 мая Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы. За это время специалисты помогли в решении десятков тысяч проблем жителей региона, оперативно передавая сообщения граждан ответственным лицам.

За 6 месяцев специалисты ЦУР через систему «Инцидент Менеджмент» обработали 34 тысячи сообщений в соцсетях. Почти такое же количество сообщений пришло и через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». По скорости первичного ответа Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны.

Пятерка самых актуальных тем:

• ЖКХ - 9345,

• Дороги- 6496,

• Благоустройство - 5863,

• Здравоохранение и коронавирус - 2650,

• Социальное обслуживание и защита - 2552

Совместно с Министерством здравоохранения ЦУР оперативно отрабатывал вопросы, связанные с вакцинацией. Так, после сообщений в соцсетях в самом отдаленном населенном пункте Самары - поселке Прибрежный появился прививочный пункт. А на дому начали вакцинировать маломобильных граждан.

После месячника по благоустройству значительно возросло количество жалоб на неубранный мусор. С середины апреля ЦУР63 передавал информацию в муниципалитеты по адресам, где не вывезли после субботников мусор, включая старую мебель и ветки деревьев. Власти на местах оперативно реагировали. А после обращений жителей в соцсетях власти Самары обратили внимание на большую свалку на острове Проран. Совместно с волонтерами территория популярного места отдыха была убрана.

Еще одна актуальная проблема нынешней весны – это открытые канализационные люки. ЦУР63 зафиксировал 263 жалобы в соцсетях на «бесхозные» колодцы – все адреса оперативно передавались в муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации для принятия мер.

Сергей Рыжиков, руководитель ЦУР Самарской области:

«Одна из наших главных миссий – обеспечить работу с быстро решаемыми проблемами. Чтобы уборка снега, мусора, вопросы освещения решались не 28-30 дней, а в идеале – в день обращения. Ведь государство, как и бизнес, предоставляет услуги гражданам, и эти услуги должны быть качественными. ЦУР в данном случае обеспечивает оперативную коммуникацию гражданина и власти»

ЦУР не только передает сообщения граждан ответственным органам, но и собирает пожелания пользователей соцсетей. Так, в Министерство образования области были переданы предпочтения родителей школьников, касающиеся меню в школьных столовых. А в Минстрой и в администрацию Тольятти были направлены пожелания по наполнению территории будущей Набережной. Также специалисты ЦУР регулярно собирают и положительные отзывы о работе самарских врачей.

Еще одна задача Центра управления регионом – борьба с фейками. Совместно с учеными Самарского университета специалисты ЦУР тестируют программный продукт, с помощью которого можно проводить экспертизу достоверности фото- и видеоизображений, размещаемых в социальных сетях. Уникальные алгоритмы в перспективе позволят автоматически выявлять следы внесенных в цифровое изображение или видеоряд изменений и определять степень достоверности предложенного к анализу цифрового материала. Применение подобных технологий позволит эффективно бороться с проблемой распространения в Интернете дипфейк-подделок.