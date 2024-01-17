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Трудовая династия из Сызрани примет участие в семейном форуме «Родные — Любимые»

17 января 2024 17:06
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С 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума “Россия” в Москве пройдет Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые».

С 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума “Россия” в Москве пройдет Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые». Событие, соорганизатором которого станет Общество «Знание» вместе с Движением Первых, Росмолодёжью, Минтрудом России и Дирекцией выставки достижений «Россия», откроет в стране объявленный Президентом Владимиром Путиным Год семьи.

Главная просветительская организация России представит на мероприятии образовательную программу. Состоятся выступления членов выдающихся династий, политиков, ученых, деятелей культуры и искусства, а также семейные мастер-классы, турниры и кинопоказы. Кроме того, участников ждет масштабный конкурс «Династии России». Самые яркие события Всероссийского семейного форума будут доступны публике в эфире Знание.ТВ. Регистрация на мероприятия идёт на сайте.

На протяжении пяти дней в павильонах № 57 «Россия — Моя история», № 55 «Дом молодёжи», № 19 «АТОМ», № 34 «Космонавтика и авиация» будут проходить лекции и интервью. Выступающие расскажут, каких ценностей и традиций придерживаются в семье, как вдохновлять на профессиональное развитие своих детей, выстраивать с ними близкие дружеские отношения, а также поделятся секретами успеха.

К участию приглашены Министр культуры РФ Ольга Любимова, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик РАН Лео Бокерия с семьёй, актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Пересильд, династия врачей Королёвых, в том числе доктор медицинских наук, профессор и специалист мирового уровня по хирургии коленного сустава Андрей Королёв, президент «Фонда памяти полководцев Победы», автор проектов по сохранению исторической памяти, дочь полководца, маршала Советского союза И. С. Конева Наталья Конева, актеры, певцы и ведущие проекта «Святыни России» Антон и Виктория Макарские и другие.

Помимо выступлений именитых спикеров в программе запланирована серия тематических мастер-классов. Участники смогут исследовать свою родословную, присоединиться к творческим конкурсам и многое другое.

В рамках форума Общество «Знание» покажет серию видеороликов, посвящённых семейным династиям из разных регионов России: врачам, учителям, военным, артистам, музыкантам, железнодорожникам, атомщикам, инженерам-конструкторам, представителям рабочих профессий, спортсменам, учёным, волонтёрам.

С 20 по 22 января на площадке семейного форума состоится конкурс «Династии России», несколько треков которого подготовлены Обществом «Знание», семьи-участники конкурса смогут получить призы от партнёров. Так, 22 января в павильоне № 57 конкурсанты попробуют свои силы в интеллектуальной семейной викторине Знание.Игра. Участникам предстоит ответить на вопросы об истории России, достижениях соотечественников и семейных традициях. В качестве ведущего финала интеллектуального турнира приглашён математик, президент Федерации спортивного бриджа России, магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова», многодетный отец Максим Поташев.

Ещё один трек конкурса «Династии России», подготовленный Обществом «Знание», — конкурс семейных презентаций, который пройдет с 19 по 20 января на площадке павильона № 55 «Дом молодёжи». Участникам этого этапа необходимо будет ярко и интересно представить в формате лекции, стендапа, мастер-класса или интерактивного перфоманса свою семью. В подготовке выступлений помогут кураторы — победители Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Оценивать семейные презентации будет жюри, в состав которого войдут лауреаты Знание.Премия и Знание.Лектор, выпускники Мастерской новых медиа.

Также семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, получат возможность проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, приготовить блюда по семейным рецептам.

Кроме того, гости форума смогут изучить экспозицию Выставки “Россия”. Специально для этого в дни мероприятия Общество «Знание» будет проводить семейные экскурсии по шести тематическим маршрутам. Выбрать подходящий для себя и забронировать место можно на сайте. А в павильоне № 57 организация представит фотовыставку, посвященную отечественным династиям.

Самарскую область на форуме представит трудовая династия Михайловых из Сызрани. Их общий стаж - 351 год. Родоначальник династии – Леонтий Дмитриевич Михайлов. Леонтий Дмитриевич родился в семье крестьянина. Закончив четыре класса сельской школы, работал в хозяйстве своего отца. В голодный 1933 год уехал в поисках лучшей жизни в Баку, где и познакомился со своей будущей супругой и матерью его пятерых детей Марией Андреевной. В июле 1941-го Леонтий Дмитриевич ушел на фронт, откуда вернулся в победном 1945-м и обосновался в Сызрани. Фронтовик пришел на молодой нефтеперерабатывающий завод, где водителем бензовоза трудился 39 лет. Связь Михайловых с заводом росла и крепла - на предприятие один за другим приходили дети и внуки Леонтия Дмитриевича.

Трудовая династия Михайловых и сегодня не прерывается: на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (входит в НК «Роснефть») трудятся внуки и правнуки Леонтия Дмитриевича.

Даже с выходом на пенсию Михайловы не расстаются с родным предприятием: Николай Леонтьевич и Алла Михайловна входят в совет ветеранов СНПЗ и продолжают принимать активное участие в жизни завода, передавая опыт подрастающему поколению - детям, внукам, правнукам и всем заводчанам.

Объявленный в России Год семьи направлен на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей. Ожидается, что предстоящий форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых. Гости всех возрастов смогут получить море положительных эмоций, ощутив единение с родными.

Образовательная программа Международной выставки-форума “Россия”, в рамках которой состоится Всероссийский семейный форум, проходит до 12 апреля 2024 года. Чтобы стать участником, нужно выбрать интересующее событие и зарегистрироваться на сайте

 

Фото: пресс-служба Сызранского НПЗ

 

Теги: Москва Россия

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