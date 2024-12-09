Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне

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С 25 по 29 ноября 2024 года в Москве состоялась XV Национальная премия России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству. Ландшафтный архитектор из Самары, руководитель группы компаний «САДПАРАД» Евгения Руссу стала лауреатом престижного конкурса и обладателем нескольких наград.

Трижды в тройке лучших

Премия, учрежденная Общероссийской общественной организацией «Ассоциация ландшафтных архитекторов России» (АЛАРОС) совместно с Союзом архитекторов России и Союзом московских архитекторов, проходит ежегодно.

В этом году темой масштабного проекта, который объединил архитекторов со всей страны, стала «Ландшафтная архитектура в современном городе». В федеральном конкурсе 25 номинаций, среди которых реализованные проекты и концепции, которые планируются к реализации, а также ландшафтные объекты разного формата и направленности. В конкурсном отборе 2024 года участвовали 150 работ. География представленных проектов впечатляет из года в год — в этот раз пространствами для их реализации стали малые и крупные территории от Москвы до Владивостока.

Проекты ландшафтного архитектора из Самары Евгении Руссу получили экспертное признание в трех номинациях:

Номинация «Лучший реализованный объект общественного пространства площадью менее 1 гектара» — бронза у проекта, посвященного формированию природной среды общественного пространства на набережной в селе Ширяево Самарской области

Номинация «Лучший реализованный объект комплексного благоустройства жилой среды площадью менее 1 гектара» — серебро у ЖК «Панова Tower » в Самаре

Номинация «Лучший реализованный проект экологического, инженерного дизайна на примере промышленных территорий» — золото у проекта организации территории системообразующего предприятия ООО «Пегас-Агро».

Таким образом, экспертное жюри оценило подход самарского архитектора к комплексному благоустройству в малых форматах и к работе с промышленными площадками.

Авторы разнообразных концепций со всей страны защищали свои работы на открытых заседаниях жюри с 26 по 28 ноября. Проекты участников оценивали 9 членов экспертного жюри, среди которых были ландшафтные архитекторы, представители власти и педагоги-практики из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Воронежа и Минска.

Ландшафт в основе всего

Кульминацией открытого конкурса стала церемония награждения победителей, которая состоялась 29 ноября в московском Центральном доме архитектора. Юбилейная XV Национальная премия по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству — важнейшее событие для всей отрасли. Тем более почетным оказался статус победителя для тех, чьи проекты участвовали во всероссийском конкурсе.

— Ландшафтная архитектура всё крепче становится на ноги, и, мне кажется, это правильно, потому что здоровые города, сады и люди бывают тогда, когда природа сохраняется, — подчеркнула Президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС) Таисия Вольфтруб.

С поздравлениями в адрес участников Национальной премии выступили президент Международной федерации ландшафтных архитекторов Бруно Маркес и профессор Университета Западной Австралии, президент международной организации URBIO (Городское биоразнообразие и дизайн) Мария Игнатьева.

— Участники представили совершенно разные проекты, среди которых были одиночно стоящие объекты архитектуры или ансамбль. Но именно ландшафт стал для всех них объединяющим началом, — отметил первый вице-президент Союза архитекторов России Владимир Бакеев.